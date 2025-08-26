Hacienda Bogotá notificará a 4.000 contribuyentes morosos de ReteICA

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) contactará a más de 4.000 contribuyentes morosos de la retención en la fuente del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA) en Bogotá, con deudas correspondientes a los años 2017 a 2024, con el fin de que se pongan al día con sus obligaciones tributarias.

Estas deudas ascienden a?$ 36.327 millones,?recursos?que la ciudad busca recuperar para seguir fortaleciendo el presupuesto de inversión pública y garantizar más obras y servicios para la ciudadanía.

Consecuencias del incumplimiento del pago del ReteICA en Bogotá

El incumplimiento en el pago del ReteICA dentro de los plazos legales puede tener implicaciones penales. El artículo 402 del Código Penal establece como delito la omisión del deber de agente retenedor o recaudador.

Para la entidad es fundamental evitar que el proceso de cobro avance y escale a instancias más complejas, como sanciones penales, embargo de cuentas y bienes, e incluso el posterior secuestro y remate de estos, con un límite de la medida cautelar de hasta el doble del valor de la deuda.

Canales de pago y atención del ReteICA en Bogotá

Los contribuyentes pueden autogestionar el pago de ReteICA ingresando a?www.haciendabogota.gov.co, en la sección?‘Pagos Bogotá’ / ICA-ReteICA.

De manera presencial, podrán acudir a los?puntos de atención especializada ubicados en

Carrera 19 #114 – 65 en la localidad Usaquén.

Carrera 71D #6-94 sur en el centro comercial Plaza de las Américas en la localidad de Kennedy.

Adicionalmente, la Red CADE ofrece orientación por parte de funcionarios de la entidad.

Todos los?canales de atención?de la entidad están habilitados para resolver dudas relacionadas con el proceso.

Acuerdos de pago?del ReteICA en Bogotá

Los contribuyentes interesados en suscribir acuerdos de pago podrán hacerlo con un abono inicial del 10 % del total de la deuda. Para más información sobre este beneficio, puede consultar el siguiente?enlace.

¡Importante!

Se recomienda a todos los contribuyentes mantener actualizados sus datos de contacto en el?Registro de Información Tributaria (RIT)?de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de garantizar la recepción oportuna de notificaciones de actos administrativos y respuestas en trámites de cobro.

Seguridad de las notificaciones

Las notificaciones se enviarán únicamente a través de los siguientes canales oficiales:

Correo electrónico con remitente?cobrohacienda@shd.gov.co

con remitente?cobrohacienda@shd.gov.co Cartas físicas con código QR para verificar su autenticidad

con código QR para verificar su autenticidad Mensajes de WhatsApp con enlace directo al sitio web de la entidad.

con enlace directo al sitio web de la entidad. Llamadas telefónicas desde los siguientes números a partir del 22 de agosto:

desde los siguientes números 573208349432

573208349006

573208348467

573208349004

573208294751

¡Ten en cuenta!

En ningún caso se solicitará el envío de dinero a cuentas bancarias ni a aplicaciones externas.?No te dejes engañar.

Con el pago oportuno de los impuestos, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa fortalece su capacidad de recaudo y genera #MásIngresos para invertir en bienes y servicios que benefician a toda la ciudadanía.