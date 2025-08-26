Capturados robando fibra óptica bajo una estación de Transmilenio

Foto: Policía de Bogotá

Gracias a la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía de Bogotá, lograron frustrar el hurto de 54 metros de cable en la estación de la Calle 22 en el centro de la capital. De acuerdo con la Policía, los 54 metros de cable están avaluados en siete millones de pesos. Las autoridades sigue dando resultados frente al hurto de cable en la capital del país.

Los hechos se presentaron en la estación de TransMilenio Calle 22 ubicada en el barrio Santa Fe, donde los guardas de seguridad informaron que se escuchaban ruidos extraños bajo la estructura.

“Rápidamente, las patrullas al llegar al lugar sorprendieron a varios hombres dentro de un hueco en el suelo de la calzada en la estación de la Calle 22, extrayendo de manera ilegal fibra óptica.”, aseguró el teniente coronel Maryam Moreno, comandante de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía de Bogotá.

Los detenidos habían hecho un hueco bajo la estructura de la estación, para ingresar y cometer el hurto de la fibra óptica.

De acuerdo con las autoridades, los 54 metros de cable están avaluados en siete millones de pesos. Tanto los detenidos como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.