Incautan 1.3 toneladas de cocaína en Cartagena y más de una tonelada de marihuana en Amazonas

–En el Puerto de Cartagena, la Policía Nacional incautó una tonelada (1.015 kilos) de clorhidrato de cocaína que pertenecía al cártel de Jalisco «nueva generación», uno de los grupos criminales más peligrosos de México, informó el Ministerio de Defensa. La droga se encontraba dentro de una máquina utilizada en la minería y tenía como destino final la ciudad de Tecámac.

De esta manera, se evitó la comercialización de 2.5 millones de dosis, afectamos las rentas de las estructuras criminales en 14 millones de dólares.

Con este cargamento, la Policía llegó a la cifra de 328 toneladas de cocaína incautada en lo corrido del año.

Incautada 1,3 toneladas de cocaína en Cartagena y carretera con destino a Buenaventura por la policía nacional. pic.twitter.com/zET97Hy22z — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025



Mindefensa

Mientras tanto, al otro extremo del país, en Amazonas, se decomisó un cargamento de más de una tonelada (1.088 kg) de marihuana creppy, en desarrollo de una operación de la Armada Nacional, en coordinación con el Ejército y la Policía.

Gracias a información de inteligencia se ubicó una embarcación artesanal tipo arawana, que navegaba por el río Putumayo. Al percatarse de la presencia de las tropas, los tripulantes huyeron, dejando abandonada la embarcación cargada con más de 1.000 paquetes rectangulares.

«Con este golpe les quitamos a los narcotraficantes cerca de 5.5 millones de dólares y se evitan que 180 mil dosis lleguen a las calles. Seguimos trabajando en todos los frentes para afectar las finanzas de los narcoterroristas», destacó el ministerio de Defensa.