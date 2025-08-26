Más de 25 países suspenden envíos de paquetes a EE.UU por eliminación de exenciones arancelarias

–La agencia postal de la ONU informó este martes que los correos de más de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer. La agencia no especifica cuáles son las naciones que tomaron la decisión.

La administración Trump resolvió, con efecto a partir del 29 de agosto, eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares).

Al respecto, la Unión Postal Universal (UPU) notificó en un comunicado que está tomando todas las medidas posibles para preparar a sus países miembros para los impactos que Estados Unidos’ inminente suspensión del duty-free de minimis exención, y sus requisitos asociados para la recaudación y remisión de derechos de aduana, podrán tener sobre sus flujos postales. También está en contacto con el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) para transmitir las preocupaciones de otros países miembros’ y cooperar en soluciones.

“Como foro principal para la cooperación postal, la UPU sigue comprometida a facilitar el diálogo y desarrollar soluciones prácticas para que sus países miembros y sus operadores postales mantengan el correo en movimiento. Mantener la confianza de los miles de millones de personas atendidas por la red postal es nuestra principal prioridad”, afirmó el Director General de la UPU, Masahiko Metoki.

A partir del 29 de agosto de 2025, esta medida introduce nuevos requisitos para que los transportistas u otras partes calificadas recauden derechos de aduana de los remitentes por adelantado y remitan montos consolidados a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Se aplican excepciones a ciertas categorías de correo, incluidos documentos y bona fide regalos valorados hasta 100 USD.

Las leyes de la UPU salvaguardan el derecho soberano de los países miembros a adoptar políticas aduaneras coherentes con sus intereses y legislación nacionales. Estados Unidos, mediante su orden ejecutiva del 30 de julio de 2025, ha ejercido ese derecho.

Sin embargo, la decisión anterior supondrá cambios operativos considerables para los operadores postales de todo el mundo.

La secretaría de la UPU ha recibido comunicaciones de países miembros que expresan preocupaciones sobre la preparación operativa, la alineación regulatoria y la continuidad de los flujos postales. De hecho, los operadores postales de 25 países miembros ya han informado a la UPU que han suspendido sus servicios postales salientes a Estados Unidos, citando incertidumbres específicamente relacionadas con los servicios de tránsito. Estas suspensiones permanecerán vigentes a la espera de más información sobre cómo las autoridades estadounidenses pondrán en práctica estas medidas, así como la implementación real de los cambios operativos requeridos.

Apoyo a los países miembros

Reconociendo que el corto plazo de implementación plantea un desafío importante para la red postal internacional, en particular para la entrega de artículos de comercio electrónico, la UPU está trabajando con las autoridades estadounidenses pertinentes para garantizar que la información sobre los requisitos operativos de las medidas se comunique de manera efectiva a otros países miembros. De manera similar, el Director General de la UPU transmitió las preocupaciones de los países miembros’ con respecto a las interrupciones operativas en una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el 25 de agosto de 2025.

Paralelamente, la UPU está trabajando con las partes interesadas postales pertinentes en soluciones sostenibles y para toda la red. Una de esas iniciativas –ya en marcha– es el desarrollo acelerado de una solución escalable de entrega con derechos pagados que facilitará la recaudación y el envío de derechos a través de la red de la UPU.

Fundada en 1874, la Unión Postal Universal (UPU) es una agencia especializada de las Naciones Unidas responsable del sector postal. Con sus 192 países miembros, la UPU es el principal foro de cooperación entre los actores del sector postal, ayudando a garantizar una red verdaderamente universal de productos y servicios actualizados. De esta manera, la organización cumple una función de asesoramiento, mediación y enlace, y brinda asistencia técnica cuando es necesario. Establece las reglas para los intercambios internacionales de correo y hace recomendaciones para estimular el crecimiento de los volúmenes de correo, paquetería y servicios financieros y mejorar la calidad del servicio para los clientes.