Trump: Una «flota masiva» de EE.UU. se dirige hacia Irán por si acaso; preferiría que no pasara nada

–El presidente Donald Trump advirtió este jueves que una «flota masiva» estadounidense se dirige hacia Irán en medio del aumento de tensiones con la República Islámica.

El mandatario estadounidense afirmó que «están observando» los movimientos de Irán «muy de cerca». «Tenemos una flota masiva en esa dirección», aseveró, reiterando: «Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán».

«Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca», añadió. «Quizá no tengamos que usarla. Ya veremos», concluyó

Si bien Trump suspendió momentáneamente sus planes de atacar a Irán, Washington ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente. Consultado el miércoles sobre si se trataba de un preludio a una acción contra la República Islámica, Trump respondió: «Esperamos que no haya una acción más amplia».

Cabe recordar que el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque —integrado por destructores, cazas F-35, otras aeronaves de combate y aviones de guerra electrónica— fueron detectados el miércoles mediante rastreadores de tráfico marítimo avanzando hacia el oeste, desde el mar de China Meridional rumbo al Golfo Pérsico.

Por otro lado, The Wall Street Journal indicó que el Gobierno de EE.UU. desplegará defensas aéreas adicionales en la región, incluidos más sistemas antimisiles Patriot y THAAD. (Información RT).