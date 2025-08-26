Más de 75 mil personas asistieron a la edición 28 de Hip Hop al Parque en Bogotá

Foto: Idartes

El Parque Simón Bolívar volvió a latir al ritmo de rimas, beats, grafiti y baile con la edición número 28 del Festival Hip Hop al Parque 2025, que durante dos días reunió a cerca de 75 mil asistentes, quienes disfrutaron de una programación que tuvo como protagonistas a más de 180 artistas entre músicos, bailarines y artistas urbanos.

Uno de los aspectos fundamentales para dicho propósito es la articulación y la coordinación entre varias entidades de orden público, salud, gestión del riesgo y logística privada. En esta sinergia participan entidades como las secretarías de Salud, Gobierno y Movilidad, la Policía de Bogotá y Bomberos Bogotá. También se hizo una articulación con TransMilenio para garantizar la operación que garantizó el regreso a casa de los asistentes.

La vieja escuela y la nueva escuela en un solo festival

La jornada inaugural del sábado estuvo marcada por el talento distrital. Doggy Fresh, DJ Yamant, Spektra de la Rima, Alfa Gama, DJ German López y Aros García demostraron que la escena bogotana sigue viva y en constante renovación. Desde la crudeza lírica hasta la experimentación con nuevos sonidos, sus presentaciones fueron una clara muestra de la diversidad del hip hop en la capital.

El escenario también fue testigo de la potencia nacional con Granuja, uno de los MC más influyentes del rap colombiano, y el colectivo caleño H2O Hip Hop Organizado, que llegó en el marco del intercambio con el festival Sucursal Fest.

La cuota internacional prendió aún más la energía del público: Lord Kossity, leyenda del dancehall francés, impuso su estilo con sonidos caribeños; la venezolana Neblinna, referente femenina del rap latinoamericano, desplegó un concierto cargado de contundencia y fuerza lírica; y los neoyorquinos The Beatnuts recordaron por qué son clásicos del hip hop mundial.

La artista chilena Ana Tijoux, considerada una de las voces más influyentes de la música latinoamericana, fue la encargada de hacer el cierre de la noche. Con su inconfundible estilo conectó con la multitud con la interpretación de temas como 1977, además realizó una colaboración con la cantante colombiana La Muchacha, con quién interpretó Sacar la voz.

El breakdance se tomó la tarima del festival a través de la Batalla Internacional Vía Alterna – BIVA, un espacio en el que el talento de cuatro artistas distritales y cuatro internacionales se encontró para celebrar la danza, la creatividad y el intercambio cultural.

En total participaron 40 bailarines, 35 de ellos hombres y 5 mujeres. Los ganadores de las batallas fueron la agrupación colombiana Young Kings.

El domingo inició con la energía de los artistas distritales. Monfu YWC, DJ Hype Box, H-Ico el Señor del Funk, M.A.D. Fellaz, DJ Saizawer y Jamblock Jr. quienes llenaron el escenario de beats, líricas sociales y fusiones que reflejan la evolución del hip hop bogotano.

La participación nacional estuvo a cargo de El Nido, proyecto que explora nuevas narrativas del género, y DJ Destroy Arms, que con su set en vivo reafirmó la fuerza de los tornamesistas en la cultura.

La cuota internacional se dio con la presencia del dúo brasileño Conexão Katrina, integrado por Nathy Poeta Desperta y Tia Crazy, representantes del Festival Rap In Cena de Brasil; el dúo barcelonés Las Ninyas del Corro, que por primera vez se presentó en Sudamérica; y Coast Contra, agrupación estadounidense que ha logrado conquistar audiencias globales con su lírica consciente y explosiva puesta en escena.

El festival cerró con broche de oro de la mano de El B., uno de los MC más representativos del rap latinoamericano, quien desató la euforia del público con una presentación cargada de potencia y mensaje.

Las mujeres en el centro del escenario

Esta edición le apostó a la visibilización del papel de las mujeres en la cultura hip hop. La bogotana Spektra de la Rima reafirmó su lugar en la escena local; Neblinna llevó el poder del rap venezolano; Conexão Katrina trajo voces combativas y poéticas desde Brasil y Venezuela; Ana Tijoux brilló como figura internacional de la música latinoamericana; y Las Ninyas del Corro hicieron historia con su primera presentación en Sudamérica.

En la danza, el grupo femenino Mafia Crew mostró la fuerza del breaking desde la perspectiva de las b-girls. Todas ellas ratificaron que la presencia femenina es hoy motor fundamental en la transformación del hip hop.

Experiencias en el festival

La Zona de Arte y Emprendimientos, acciones de reciclaje colaborativo, más de 2.000 ejemplares gratuitos de Libro al Viento, y las intervenciones artísticas urbanas de pequeño y micro formato fueron algunas de las actividades que se realizaron en el Festival Hip Hop al Parque 2025, en el que el público disfrutó de todos los elementos de la cultura hip hop.

También se realizaron intervenciones artísticas urbanas de pequeño y micro formato, con el objetivo de fortalecer una práctica responsable del grafiti en la capital. Estas propuestas fueron seleccionadas a través de la Beca Museo Abierto de Bogotá, en el marco del Programa Distrital de Estímulos.

En la categoría de pequeño formato, cuatro agrupaciones desarrollaron sus intervenciones sobre tarimas especialmente acondicionadas, con áreas aproximadas de 6 metros de alto por 8 de ancho. En la categoría de micro formato, 40 artistas intervinieron las superficies preparadas de los paraderos de transporte público ubicados alrededor del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

A los espacios de exhibición de Vive Claro Distrito Cultural, serán trasladadas e instaladas dichas creaciones, dándole la posibilidad al público de conocerlas hasta finales de septiembre. Esta exhibición se da gracias a una alianza entre Idartes y Vive Claro que busca impulsar el arte urbano, el grafiti y el muralismo en la ciudad.

Por su parte, Libro al Viento entregó en el festival más de 2.000 ejemplares de forma gratuita y llevó a cabo mediaciones literarias para que el poder de la palabra escrita y la fuerza del hip hop se encontraran en el Simón Bolívar.

En la Zona de Arte y Emprendimiento, que contó con 30 emprendedores, se obtuvo ganancias por más de $80.000.000. De igual manera, la Zona de Comidas ofreció una variada y asequible oferta gastronómica, que incluyó opciones vegetarianas y combos. Allí se registraron ventas por más de $70 millones.

Impacto del evento

El Observatorio de Cultura Ciudadana presentó un balance sobre la experiencia de los asistentes y el impacto del festival en la ciudad. Estas son algunas de las cifras:

La percepción general del público fue altamente positiva: el 97,9 % aseguró que volvería a participar en futuras ediciones y el 100 % lo recomendaría a otras personas, un indicador claro de la relevancia y apropiación del festival entre la ciudadanía.

En cuanto a la calidad organizativa, artística y técnica, la evaluación fue mayoritariamente favorable.

Uno de los aspectos mejor valorados fue la promoción y divulgación, que recibió un 60 % de calificaciones de “excelente”, lo que evidencia la efectividad de las estrategias de comunicación implementadas.

El impacto económico también se hizo evidente. Con base en los gastos proyectados por los asistentes, en alimentación, compras, transporte, vestuario y otros rubros, se estima que en los dos días de festival circularon cerca de 3.200 millones de pesos en la economía local.

El componente turístico reflejó la capacidad del festival para atraer visitantes de otras regiones y del extranjero: el 6,9 % de los asistentes provenía de fuera de Bogotá.

De los visitantes, el 75 % viajó específicamente para asistir al evento, y además aprovecharon su estadía para disfrutar de la oferta gastronómica de la ciudad (17 %), realizar actividades en la naturaleza (17 %), participar en recorridos urbanos (17 %) y explorar la vida nocturna (11 %).

Este panorama confirma a Festival Hip Hop al Parque como un escenario cultural de gran impacto para Bogotá, no solo por su calidad artística, sino también por su capacidad de generar dinámicas sociales, económicas, turísticas y ambientales que fortalecen la vida cultural de la ciudad.

Así mismo, con su edición número 28, el festival demostró cómo el hip hop une, crea y afianza lazos de hermandad, dejando las diferencias de lado y consolidándose como un vehículo de transformación social y cultural. Para los artistas es una plataforma, para la ciudadanía, una fiesta de identidad y para la cultura, un recordatorio de que el hip hop en Bogotá sigue creciendo generación tras generación.