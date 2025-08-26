    • Bogotá

    Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 26 al 31 de agosto de 2025

    Conoce las marchas y manifestaciones en Bogotá del 25 al 31 de agosto de 2025Foto: Secretaría de Gobierno

    En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa respetamos el derecho a la protesta social pacífica. Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 25 al  31 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 25 al 31 de agosto de 2025

    Lunes 25 de agosto

    • Horario por confirmar – Marcha: Gran movilización campesina
      Convoca: ANUC

    Miércoles 26 de agosto

    •  11:00 a. m. – Plantón: El gran girasol sonriente
      Universidad Pedagógica Nacional (Chapinero)
    • Horario por confirmar – Marcha: Paro nacional Sindesena

    Jueves 28 de agosto

    • 8:00 a. m. – Plantón: Actividad sensibilización sobre animales explotados en la industria alimentaria.
      Avenida Calle 116 con Carrera Séptima (Usaquén)
      Convoca: Sinergia Animal

    Viernes 29 de agosto

    •  8:30 a. m. – Marcha: Por la justicia socioambiental
      Plazoleta Universidad del Rosario
      Convoca: IDEC Fe y Alegría Bogotá Xuacha Tolima
    • 8:30 a. m. – Marcha: ¡La búsqueda no se detiene, ni el miedo ni el silencio nos hará callar!
      Plazoleta Universidad del Rosario
      Convoca: Corporación para la Educación, los Derechos Humanos y la Equidad de Género.

    Sábado 30 de agosto

    • 8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Clamor por los jóvenes y niños con reivindicaciones.
      Plaza de Bolívar
    • 4:00 p. m. – Caravana: Rodada por Palestina
      Plaza de Bolívar
      Convoca: BOSATE la Bici, Al mejor estilo sólidos, Curvas en Bici, CONCIENBICIATE y Gonorueda.
    •  Horario por confirmar – Marcha: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada
      Centro Memoria, Paz y Reconciliación.
      Convoca: Red de Buscadoras de Bogotá.

    Domingo 31 de agosto

    • 8:00 a. m. – Caravana: Rodada 10mo Fiestón Lesbiarte.
      Parque los Hippies
      Convoca: Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer).

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá 

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

