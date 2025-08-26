Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 26 al 31 de agosto de 2025
Foto: Secretaría de Gobierno
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa respetamos el derecho a la protesta social pacífica. Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 25 al 31 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 25 al 31 de agosto de 2025
Lunes 25 de agosto
- Horario por confirmar – Marcha: Gran movilización campesina
Convoca: ANUC
Miércoles 26 de agosto
- 11:00 a. m. – Plantón: El gran girasol sonriente
Universidad Pedagógica Nacional (Chapinero)
- Horario por confirmar – Marcha: Paro nacional Sindesena
Jueves 28 de agosto
- 8:00 a. m. – Plantón: Actividad sensibilización sobre animales explotados en la industria alimentaria.
Avenida Calle 116 con Carrera Séptima (Usaquén)
Convoca: Sinergia Animal
Viernes 29 de agosto
- 8:30 a. m. – Marcha: Por la justicia socioambiental
Plazoleta Universidad del Rosario
Convoca: IDEC Fe y Alegría Bogotá Xuacha Tolima
- 8:30 a. m. – Marcha: ¡La búsqueda no se detiene, ni el miedo ni el silencio nos hará callar!
Plazoleta Universidad del Rosario
Convoca: Corporación para la Educación, los Derechos Humanos y la Equidad de Género.
Sábado 30 de agosto
- 8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Clamor por los jóvenes y niños con reivindicaciones.
Plaza de Bolívar
- 4:00 p. m. – Caravana: Rodada por Palestina
Plaza de Bolívar
Convoca: BOSATE la Bici, Al mejor estilo sólidos, Curvas en Bici, CONCIENBICIATE y Gonorueda.
- Horario por confirmar – Marcha: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada
Centro Memoria, Paz y Reconciliación.
Convoca: Red de Buscadoras de Bogotá.
Domingo 31 de agosto
- 8:00 a. m. – Caravana: Rodada 10mo Fiestón Lesbiarte.
Parque los Hippies
Convoca: Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer).
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.