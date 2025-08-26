Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 26 al 31 de agosto de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa respetamos el derecho a la protesta social pacífica. Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 25 al 31 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 25 al 31 de agosto de 2025

Lunes 25 de agosto

Horario por confirmar – Marcha: Gran movilización campesina

Convoca: ANUC

Miércoles 26 de agosto

11:00 a. m. – Plantón: El gran girasol sonriente

Universidad Pedagógica Nacional (Chapinero)

Horario por confirmar – Marcha: Paro nacional Sindesena

Jueves 28 de agosto

8:00 a. m. – Plantón: Actividad sensibilización sobre animales explotados en la industria alimentaria.

Avenida Calle 116 con Carrera Séptima (Usaquén)

Convoca: Sinergia Animal

Viernes 29 de agosto

8:30 a. m. – Marcha: Por la justicia socioambiental

Plazoleta Universidad del Rosario

Convoca: IDEC Fe y Alegría Bogotá Xuacha Tolima

8:30 a. m. – Marcha: ¡La búsqueda no se detiene, ni el miedo ni el silencio nos hará callar!

Plazoleta Universidad del Rosario

Convoca: Corporación para la Educación, los Derechos Humanos y la Equidad de Género.

Sábado 30 de agosto

8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Clamor por los jóvenes y niños con reivindicaciones.

Plaza de Bolívar

4:00 p. m. – Caravana: Rodada por Palestina

Plaza de Bolívar

Convoca: BOSATE la Bici, Al mejor estilo sólidos, Curvas en Bici, CONCIENBICIATE y Gonorueda.

Horario por confirmar – Marcha: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Centro Memoria, Paz y Reconciliación.

Convoca: Red de Buscadoras de Bogotá.

Domingo 31 de agosto

8:00 a. m. – Caravana: Rodada 10mo Fiestón Lesbiarte.

Parque los Hippies

Convoca: Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer).

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá