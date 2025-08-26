El FOMAG niega que las pensiones y cesantías del magisterio estén en riesgo; también Petro desmiente «hueco fiscal»

–En un comunicado, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, desmintió informaciones que «circulan de manera equivocada» y aclara «de manera categórica que las pensiones y cesantías de los maestros del país NO están en riesgo». Además subraya que «no hay desfinanciación en el FOMAG» y advierte que «las pensiones y cesantías de los maestros están plenamente protegidas».

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, también refutó que el nuevo modelo de salud de los maestros tenga un hueco fiscal. «…lo que tiene hueco son los contratos leoninos del exgerente de la previsora, hechos pagando por evento, pero sin el tarifario de los eventos médicos, que ese sí es nuestro modelo».

Agrega que firmó contratos sin control, con una auditoría superdébil, debe ser investigado, pero no investigan porque tiene raíces en la política tradicional. Mafias en la salud se quedan con el dinero de los maestros y del país».

Asegura además que «el gatopardo que cambia cosas para que no cambie nada, mantiene intermediarios en la salud de los maestros que deben ser eliminados».

Y da un consejo, al medio de comunicación que difundió la versión: «El periodismo exige más capacidad de investigación, si no, se queda en la mentira ideológica para servirle a los dueños y no al pueblo».

La versión que circuló fue sobre una petición por parte de Aldo Cadena, presidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al Ministerio de Educación para mover $1.7 billones del rubro de las pensiones de los docentes al rubro de su salud. La petición respondería a un supuesto déficit de $2.7 billones.

Al respecto, el FOMAG afirma que la Ley General de Presupuesto y el Estatuto Orgánico de Presupuesto, así como el Manual de Presupuesto Fomag, permiten realizar traslados internos entre sus diferentes rubros y utilizar sus recursos, según su necesidad y/o prioridad.

«No entendemos entonces por qué se trata de confundir a la opinión pública cuando en la Fiduprevisora hacemos uso de este procedimiento legal», puntualiza.

«Así las cosas, es falso que los recursos del Fondo estén siendo utilizados para cubrir supuestos déficits del nuevo modelo de salud del Magisterio», agrega.

EI FOMAG recuerda que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 91 de 1989, el uso de los recursos está respaldado legalmente y sus destinaciones son definidas exclusivamente por el Consejo Directivo.

Y concluye: «Con esta precisión, el FOMAG ratifica que sus recursos cuentan con plena garantía legal y financiera, y reitera a los maestros y a la opinión pública que las versiones en contrario carecen de sustento, y la interpretación periodística que se le está dando a un normal traslado presupuestal no es cierta y confunde y solo generan desinformación».