Conciertos, talleres, clubes de lectura y más en BibloRed: Del 26 al 31 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos para la participación de la comunidad usuaria en las bibliotecas públicas de Bogotá. Para esta semana del 26 al 31 de agosto de 2025 podrás disfrutar laboratorios de memoria, actividades ecológicas, encuentros con autores, clubes de lectura y talleres de cómic ¡Asiste es gratis!

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

Agenda de actividades destacadas en BibloRed en Bogotá del 26 al 31 de agosto

Representaciones de la alegría bogotana

Biblioteca Pública La Victoria

Martes 26 de agosto, 2:00 p. m.

En nuestra celebración del día del adulto mayor, crearemos un escenario festivo para recordar y conversar sobre las ferias y fiestas que han hecho de Bogotá un espacio de encuentro para diversas manifestaciones culturales.

Alfabetización digital: Microsoft Office

Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda

Miércoles 27 de agosto, 10:00 a. m.

Aquí podrás aprender a manejar herramientas vitales para tus trabajos computacionales como Word, Excel, y Power Point.

Club de lectura infantil: exploradores al parque

Biblioteca Pública El Parque

Miércoles 27 de agosto, 3:00 p. m.

El Club de Lectura Infantil inicia un viaje sin maleta por la historia del Parque Nacional. Durante este mes, descubriremos todo lo que este lugar tiene para contarle a las infancias que lo habitan. ¡No te pierdas esta aventura llena de naturaleza, lecturas e imaginación!

Costurero Herencia de saberes

Biblioteca Pública Bosa

Jueves 28 de agosto, 10:00 a. m.

¿Hay trámites que nos roban mucho tiempo? ¿Podemos ver su lado poético? Ven a compartir una mañana de espera, hilos y paciencia.

Taller de música: Akimba

Biblioteca Público Escolar Sumapaz

Jueves 28 de agosto, 3:30 p. m.

¿Te gustaría aprender a crear instrumentos musicales e interpretar músicas comunitarias? ¡Te esperamos todos los jueves del mes, en donde aprenderemos esto y mucho más!

Encuentro comunitario por la conservación de la flora

Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

Viernes 29 de agosto, 2:30 p. m.

Encuentro Comunitario por la Conservación de la Flora: un espacio participativo que reúne a la comunidad, con el fin de involucrarse directamente en el conocimiento, protección y regeneración de la flora nativa local. A través de talleres, jornadas de reforestación, charlas educativas y actividades culturales.

Taller de dibujo: cómic

Biblioteca Pública Usaquén Servitá

Viernes 29 de agosto, 3:00 p. m.

Te invitamos a crear tu propio universo gráfico. Las historias se dibujan, los personajes cobran vida y las ideas se transforman en aventuras de papel. El Taller de dibujo: Cómic es un espacio para explorar el lenguaje visual, jugar con la narrativa y dejar volar la imaginación entre viñetas.

Fundación Orquesta Sinfónica De Bogotá – FOSBO

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Sábado 30 de agosto, 11:00 a. m.

¡Únete al Festival Concertante! Te invitamos al festival donde la música clásica independiente se tomará la ciudad. Bach y Piazzolla: la Arquitectura del barroco y la pasión del Tango.

Gatos bogotanos y otras historias felinas

Biblioteca Pública Arborizadora Alta

Sábado 30 de agosto, 3:00 p. m.

Explorar las distintas representaciones de los gatos, reconociendo su presencia en la ciudad de Bogotá, promoviendo el cuidado animal y el vínculo afectivo con el territorio.

Comelón

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

Domingo 31 de agosto, 3:00 p. m.

Te invitamos a hacer un recorrido por la ciencia, la naturaleza y los paisajes geográficos desde las voces de los grandes y los más chicos. Allí podremos encontrar personajes únicos, historias increíbles y objetos inimaginados.