Jornada de recolección de llantas usadas este miércoles 27 de agosto en Usaquén

Foto: UAESP.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga llantas usadas que ya no utilice, a asistir este miércoles 27 de agosto de 2025, a la jornada de recolección de llantas que se tendrá en la localidad de Usaquén.

Este miércoles 27 de agosto se tendrá la jornada en la calle 163A con carrera 15, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. o hasta agotar la capacidad del vehículo. ¡Asiste y lleva las llantas que ya no utilices!

Bogotá promueve la adecuada disposición de residuos especiales y peligrosos para el medio ambiente, como las llantas usadas.

Con estas jornadas y acciones, se busca recolectar la mayor cantidad de llantas y evitar que lleguen al espacio público, zonas verdes, afluentes, ríos y otros espacios de reserva, para que estos elementos ingresen nuevamente a la cadena productiva y sirvan para elaborar otro tipo de productos.