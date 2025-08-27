    • Noticia Extraordinaria

    Jornada de recolección de llantas usadas este miércoles 27 de agosto en Usaquén

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Jornada de recolección de llantas usadas Usaquén Bogotá 27 de agosto Foto: UAESP.

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga llantas usadas que ya no utilice, a asistir este miércoles 27 de agosto de 2025, a la jornada de recolección de llantas que se tendrá en la localidad de Usaquén.

    Este miércoles 27 de agosto se tendrá la jornada en la calle 163A con carrera 15, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. o hasta agotar la capacidad del vehículo. ¡Asiste y lleva las llantas que ya no utilices!

    Bogotá promueve la adecuada disposición de residuos especiales y peligrosos para el medio ambiente, como las llantas usadas.

    Con estas jornadas y acciones, se busca recolectar la mayor cantidad de llantas y evitar que lleguen al espacio público, zonas verdes, afluentes, ríos y otros espacios de reserva, para que estos elementos ingresen nuevamente a la cadena productiva y sirvan para elaborar otro tipo de productos.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte