    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 28 y viernes 29 de agosto en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 28 y viernes 29 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    Jueves 28 de agosto de 2025
    Antonio Nariño

    Policarpa, Ciudad Berna, La Hortua, Sevilla
    Desde Calle 1 a la Calle 12A sur entre Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates Redes de acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida calle 8 sur a la Diagonal 16 sur entre Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    10:00 a.m.
    27 horas
    Empates Redes de acueducto

    Los Mártires

    Paloquemao
    De la Carrera 27 a la Carrera 30 entre Calle 13 a la Calle 22
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida calle 8 sur a la calle 26 sur entre Avenida carrera 68 y carrera 71D.
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes de acueducto

    Usme

    El Nevado II, Los Olivares, El Curubo, Bolonia, La Esperanza Sur, Gran Yomasa, La Cabana, Chapinerito, El Bosque, Charalá, La Reforma, La Comuna, San Felipe Usme, Comuneros, Serranías I, La Esperanza de Usme
    Cl 98 F Sur A Cl 75 Sur entre carrera 5 A a carrera 8 Bis Sur E.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Prueba de estanqueidad

    Kennedy

    Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial.
    Avenida calle 43 sur a calle 38 sur entre Avenida carrera 86 (Avenida Cali) a carrera 89B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento estaciones reductoras

    Soacha

    Camilo Torres
    Calle 21 a Calle 24 entre carrera 7 a carrera 8
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Viernes 29 de agosto de 202

    Puente Aranda

    Tibaná
    De la Carrera 36 a la Carrera 39B entre Calle 3 a la Calle 6
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante

    Soacha

    Emar (Sapei)
    Desde la Diagonal 34 a la Diagonal 37 A entre Carrera 7 hasta Transversal 15.
    9:00 a.m.
    2 horas
    Verificación de macromedidor

    Usme

    El Porvenir de Los Soches, Juan José Rondón I, Las Violetas, Las Violetas Rural, Los Arrayanes, Los Soches, Pepinitos, San Pedro Sur, Tibaque, Tibaque II, Tihuaque, Tihuaque Rural, Tocaimita Sur
    Desde Calle 74 Sur a Calle 90 Sur ntre Carrera 12 B hasta Carrera 26 Este.
    10:00 a.m.
    9 horas.
    Lavado Tanque Yomasa

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

