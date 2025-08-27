Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 28 y viernes 29 de agosto en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 28 y viernes 29 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

———

Jueves 28 de agosto de 2025

——-

Antonio Nariño

Policarpa, Ciudad Berna, La Hortua, Sevilla

Desde Calle 1 a la Calle 12A sur entre Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates Redes de acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida calle 8 sur a la Diagonal 16 sur entre Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

10:00 a.m.

27 horas

Empates Redes de acueducto

Los Mártires

Paloquemao

De la Carrera 27 a la Carrera 30 entre Calle 13 a la Calle 22

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida calle 8 sur a la calle 26 sur entre Avenida carrera 68 y carrera 71D.

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes de acueducto

Usme

El Nevado II, Los Olivares, El Curubo, Bolonia, La Esperanza Sur, Gran Yomasa, La Cabana, Chapinerito, El Bosque, Charalá, La Reforma, La Comuna, San Felipe Usme, Comuneros, Serranías I, La Esperanza de Usme

Cl 98 F Sur A Cl 75 Sur entre carrera 5 A a carrera 8 Bis Sur E.

10:00 a.m.

24 horas

Prueba de estanqueidad

Kennedy

Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial.

Avenida calle 43 sur a calle 38 sur entre Avenida carrera 86 (Avenida Cali) a carrera 89B

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento estaciones reductoras

Soacha

Camilo Torres

Calle 21 a Calle 24 entre carrera 7 a carrera 8

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

—-

Viernes 29 de agosto de 202

—-

Puente Aranda

Tibaná

De la Carrera 36 a la Carrera 39B entre Calle 3 a la Calle 6

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante

Soacha

Emar (Sapei)

Desde la Diagonal 34 a la Diagonal 37 A entre Carrera 7 hasta Transversal 15.

9:00 a.m.

2 horas

Verificación de macromedidor

Usme

El Porvenir de Los Soches, Juan José Rondón I, Las Violetas, Las Violetas Rural, Los Arrayanes, Los Soches, Pepinitos, San Pedro Sur, Tibaque, Tibaque II, Tihuaque, Tihuaque Rural, Tocaimita Sur

Desde Calle 74 Sur a Calle 90 Sur ntre Carrera 12 B hasta Carrera 26 Este.

10:00 a.m.

9 horas.

Lavado Tanque Yomasa

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.