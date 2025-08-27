Cortes de luz este jueves 28 de agosto de 2025 en Bogotá, Cota, Mosquera, Chía y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 28 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota, Mosquera, Chía y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio San Antonio. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Porciúncula. De la calle 71 a calle 74 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Cabrera. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 84 a calle 86 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Mochuelo III. De la calle 79 a calle 81 entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Cedro Salazar. De la calle 147 a calle 151 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Cecilia Puente Norte. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 162 a calle 164 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha

Barrio Escondite de José. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Zona Industrial El Salitre. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 3 sur a calle 5 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cota

Vereda Siberia. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Mosquera

Centro Logístico y Empresarial El Portal. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Chía

Sector Chilacos, carrera 4 a carrera 6 entre calle 20 a calle 22. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Tocancipá

Vereda Verganzo. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.