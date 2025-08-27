Cortes de luz este jueves 28 de agosto de 2025 en Bogotá, Cota, Mosquera, Chía y Tocancipá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 28 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota, Mosquera, Chía y Tocancipá, Cundinamarca.
Localidad de Antonio Nariño
Barrio San Antonio. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio Porciúncula. De la calle 71 a calle 74 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio La Cabrera. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 84 a calle 86 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio El Mochuelo III. De la calle 79 a calle 81 entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Cedro Salazar. De la calle 147 a calle 151 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Santa Cecilia Puente Norte. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 162 a calle 164 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Soacha
Barrio Escondite de José. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Barrio Zona Industrial El Salitre. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 3 sur a calle 5 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Cota
Vereda Siberia. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Mosquera
Centro Logístico y Empresarial El Portal. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Chía
Sector Chilacos, carrera 4 a carrera 6 entre calle 20 a calle 22. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Tocancipá
Vereda Verganzo. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.