EE.UU. destaca que por «primera vez» está a la ofensiva contra contra los cárteles de la droga

–En una reunión del gabinete de la Administración de Donal Trump, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que «por primera vez» la nación norteamericana está a la ofensiva contra los cárteles de la droga. «Por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente en la ofensiva contra los cárteles organizados que están bombeando veneno, veneno mortal, en nuestras ciudades. Y eso es un esfuerzo de equipo», precisó Rubio.

.@SecRubio at the Cabinet meeting: "For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison — killer poison — into our cities, and that's a team effort." pic.twitter.com/02Sk93C5ez — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 26, 2025

-Traducción: @SecRubio En la reunión del Gabinete: «Por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inyectando veneno —veneno asesino— en nuestras ciudades, y eso es un esfuerzo de equipo»

Rubio presumió que EE.UU ha construido una «coalición internacional», contando con una cooperación «increíble»; así, pasó a nombrar a algunos países de América Latina y el Caribe que se han sumado a esa política de Trump.

Según el secretario de Estado, «solo en la última semana» se han unido Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, y Argentina. «Todos uniéndose a nosotros o tratando de ser útiles en avanzar esto», agregó en su alocución.

Previamente, Rubio confirmó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del mar Caribe y frente a las costas venezolanas para, según las autoridades del país, combatir el narcotráfico.

El lunes, la agencia Reuters reveló, que, además se desplegarían otros barcos adicionales, el crucero de misiles guiados Lake Erie y el submarino de ataque rápido de propulsión nuclear USS Newport News, con el mismo objetivo.

De acuerdo con Rubio, la colaboración internacional no es solo en el campo del combate a las drogas, sino también en cuanto a la «migración masiva ilegal».

«Tenemos países en todo el mundo que realmente nos están ayudando, ya sea a través de acuerdos de terceros países seguros, ya sea deteniendo el flujo de migración que viene aquí en primer lugar. Increíble cooperación internacional», expresó.

Asimismo, alabó a Trump por haber «redefinido» la frontera de EE.UU. «Ya no es solo nuestra frontera física. Estamos haciendo cosas con anticipación para prevenir que esto suceda y obteniendo cooperaciones de países que nunca hemos visto antes», enfatizó. (Información RT).