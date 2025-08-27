EE.UU: Dos niños muertos y otros 17 heridos dejó tiroteo en instituto católico de Mineápolis

–En un tiroteo selectivo que se registró la víspera frente a un instituto católico de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) mientras se impartían clases, dos niños murieron y otros 17 resultaron heridos, informó Brian O’Hara, jefe de Policía local.

El presunto autor del tiroteo, que iba armado con un rifle calibre 223, realizó unos 30 disparos contra un grupo de personas que se encontraba en la acera, tras lo cual se dio a la fuga en un vehículo.

«El nivel de potencia de fuego desatado a plena luz del día es completamente repugnante e inaceptable. Este tipo de arma es más un arma de guerra que algo que deba estar en las calles aquí. El daño que se causó a los cuerpos de algunas de estas víctimas es indescriptible», declaró Brian O’Hara, jefe de Policía de Mineápolis.

Posteriormente, a través de la cuenta oficial de X de la Ciudad de Mineápolis se informó que el tirador ha sido neutralizado y que ya no existe amenaza para la comunidad.

El presidente Donald Trump recurrió a su cuenta de Truth Social para pronunciarse sobre los hechos. «He sido informado detalladamente sobre el trágico tiroteo ocurrido en Mineápolis, Minesota. El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar de los hechos. La Casa Blanca seguirá atenta a esta terrible situación. Por favor, ¡únanse a mí para rezar por todos los afectados!», escribió el mandatario.

Entre las víctimas mortales figuran niños, confirmó el alcalde Jacob Frey a los periodistas, si bien no especificó la cifra exacta. «No se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto de este momento», lamentó. (Información RT).