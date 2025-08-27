Empresario Luis Gonzalo Gallo rinde versión ante la JEP sobre despojo de tierras y otros crímenes por grupos paramilitares en Urabá

–Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rinde este miércoles versión Luis Gonzalo Gallo Restrepo en el Caso 04 que investiga los crímenes ejecutados por los grupos paramilitares en la región de Urabá, en su calidad de tercero civil por su condición de exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC).

La diligencia hace parte del procedimiento de aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva que exige el régimen de condicionalidad a quienes se sometieron ante la JEP.

Gallo Restrepo deberá referirse a la intervención de civiles y empresas en el despojo de tierras, así como a las propuestas de reparación y restauración presentadas a la Jurisdicción.

En el Caso 04, la Sala de Reconocimiento de Verdad prioriza la situación territorial de Urabá a partir de hechos del conflicto ocurridos entre 1986 y 2016.

Luis Gonzalo Gallo Restrepo se sometió a la JEP en julio de 2024 en calidad de tercero civil, por su condición de miembro de la Junta Directiva y accionista del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), y deberá entregar aportes para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, ocurridos entre 1986 y 2016 en la zona de Urabá.

Gallo Restrepo hizo parte de la junta directiva del Fondo Ganadero entre 1995 y 2002, periodo en el cual se produjo el despojo de tierras en alianza con los hermanos Castaño Gil, máximos cabecillas de las autodefensas.

Tras someterse a la JEP, Gallo negó haber tenido responsabilidad en el desplazamiento forzado de 350 familias y en el despojo de tierras. Además sostuvo que no conoció a los hermanos Castaño Gil y aseguró que no sabía que ellos eran accionistas del Fondo Ganadero.

La magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora de esta investigación, lo citó a entregar versión sobre los hechos de victimización contra comunidades campesinas de Tulapas, en el norte de Urabá, de los que pueda tener conocimiento en su calidad de directivo y accionista del FGC.

Durante la diligencia, la Sala le preguntará por la información consignada en informes de víctimas y organizaciones sociales, que señalan que Gallo Restrepo habría tenido un rol determinante como directivo del Fondo Ganadero de Córdoba en la compra ilegítima y legalización de tierras despojadas en la región.

En las diligencias previas, realizadas en 2021, 2022 y 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad profundizó en los aportes de Gallo Restrepo sobre su trayectoria personal y profesional, su conocimiento del contexto del conflicto en Urabá, su participación en el FGC y la relación de sociedad con el proyecto paramilitar que se desplegó en Urabá y

Córdoba.

También fue interrogado sobre las dinámicas de despojo y desplazamiento forzado en Tulapas, la creación de proyectos agroindustriales en tierras adquiridas tras el despojo, y los mecanismos de legalización de predios con la intervención de entidades públicas, notarías y registros.

El compareciente deberá referirse a la intervención de civiles y empresas en estos hechos, y especialmente a las propuestas de reparación y restauración presentadas a la Jurisdicción.

