Secuestro de 34 soldados en Guaviare fue instigado por disidencias de Iván Mordisco tras la muerte de su cabecilla alias Dumar; uniformados están cautivos por más de 600 personas

–Como una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH, fue calificado por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, el secuestro de 34 soldados en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare.

Los uniformados fueron secuestrados en un asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44 de las disidencias de las Farc, impidieron el desarrollo normal de las labores constitucionales, luego de la operación militar en la cual fue abatido el cabecilla alias Dumar o Chito.

«El secuestro de nuestros militares se genera tras el contundente golpe ocasionado por las tropas de las Fuerzas Militares, este sujeto, en un acto de cobardía, inició con la intimidación de la población a través de la estructura criminal 44 del Bloque Amazonas para impedir el cumplimiento de la misión operacional y la extracción de las tropas de esta región del país», precisó el comando del Ejército Nacional en un comunicado.

«En estos hechos permanecen secuestrados 34 de nuestros soldados en un acto que constituye una agresión inminente contra la vida e integridad de nuestra tropa y contra la seguridad del dispositivo militar en el sector», añadió.

Advirtió que alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44 de las disidencias de las Farc, sería el responsable de varias acciones criminales con la difusión de audios e imágenes con las que se obliga a la población a detener sus actividades diarias y comerciales, así como el cobro de extorsiones a través de citaciones, como las ocurridas el pasado mes de junio en este departamento.

«Rechazamos este tipo de acciones que vulneran los derechos fundamentales, alteran el orden público y atentan contra la misión constitucional de nuestros soldados. Reiteramos el compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y mantenemos presencia sostenida en el área para garantizar la seguridad de todos los habitantes del suroriente colombiano», puntualizó el mando militar, tras exigir la liberación inmediata de los soldados.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, advirtió que el hecho en el Guaviare es secuestro, aunque lo intenten disfrazar o romantizar.

Y al respecto, cita el Código Penal Colombiano:

Artículo 169. Secuestro extorsivo

El que retenga a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

«Denunciamos el secuestro extorsivo y exigimos la liberación de nuestros soldados en el área rural de El Retorno, Guaviare, por parte de personas vestidas de civil quienes, además de atentar contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos, están obstaculizando el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales de alias ‘Mordisco’, responsables de reclutamiento forzado, extorsión y homicidios en esa región del país», precisó el ministro.

Igualmente indicó que se ha recibido información de que algunas de estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por ‘Mordisco’, exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar el pasado domingo, donde nuestras Fuerzas Militares y la Policia adelantaron una contundente ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias Dumar o Chito, quien también fue abatido.

El jefe de la carteta de Defensa señaló que el cuerpo que solicitan los secuestradores de los soldados se encuentra en San José del Guaviare acorde a los protocolos de medicina legal y judiciciales para estos casos.

Añadió que «desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley. Pese a ello, y aun con la intermediación de organismos humanitarios como la Defensoria del Pueblo, las personas vestidas de civil persisten en mantener el secuestro extorsivo e impedir la labor legítima de la Fuerza Pública.

El ministro indicó que por instrucción del presidente Gustavo Petro «se movilizaron todas las capacidades de nuestras

Fuerzas Militares y de Policía para rescatar a nuestros militares secuestrados y garantizar la prevalencia del Estado Social de Derecho y el orden constitucional».

Y anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos «por información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos graves delitos contra la Fuerza Pública y contra la comunidad que protegemos. Nadie está por encima de la Constitución ni de la Ley», puntualizó.

Toda Colombia unida por la liberación de nuestros soldados que están secuestrados en el área rural del Retorno, Guaviare, por parte de unas personas vestidas de civil. https://t.co/u9c6uxbeuz pic.twitter.com/LW6WXoMvlR — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 27, 2025