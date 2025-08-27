Esta es la programación del Festival Orígenes 2025 del 27 al 31 de agosto

Foto: Idartes

Del 27 al 31 de agosto, Bogotá será el epicentro de un diálogo entre arte, memoria y territorio con el Festival Orígenes: Sonidos y Saberes Ancestrales, organizado por la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Durante cinco días, la ciudad será escenario de encuentros que conectan la fuerza de las músicas vivas de los Pueblos Originarios con los públicos urbanos en una oferta gratuita y abierta a todos los ciudadanos. ¡Conoce la programación aquí con entrada libre hasta completar aforo!

Cinco espacios de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá serán sede de esta primera edición:el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Planetario de Bogotá, el Teatro El Ensueño, el Teatro El Parque y La Media Torta. Cada uno albergará presentaciones que cruzan tradición y contemporaneidad, mostrando el mapa sonoro de un continente en transformación. La programación artística reunirá a proyectos de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Canadá, que fusionan lenguas ancestrales con lenguajes actuales como el hip hop, la electrónica, el rock, el teatro y el spoken word.

¡Aquí la programación completa del Festival Orígenes: Sonidos y Saberes Ancestrales2025 en Bogotá!

El Festival Orígenes no es solo una programación artística, es un gesto de respeto y reconocimiento hacia los pueblos que han sostenido la diversidad cultural del continente.

De manera paralela, la agenda académica, organizada en articulación con Pacha Wasi Casa Cultural, ofrecerá espacios de reflexión y aprendizaje colectivo. Rituales de armonización, talleres de creación, conversatorios y círculos de palabra permitirán que el público se acerque a los saberes ancestrales desde el arte, la espiritualidad y la oralidad. Esta programación también incluirá ferias y muestras culturales en las que comunidades y colectivos compartirán su memoria viva, en un ejercicio de diálogo intercultural que reconoce a Bakatá como territorio ancestral y vivo.

La programación completa puede consultarse en www.idartes.gov.co y en las redes sociales de Idartes y de los escenarios de la Red.