    Esta es la programación del Festival Orígenes 2025 del 27 al 31 de agosto

    Programación Festival Orígenes 2025 en Bogotá del 27 al 31 de agosto Foto: Idartes

    Del 27 al 31 de agosto, Bogotá será el epicentro de un diálogo entre arte, memoria y territorio con el Festival Orígenes: Sonidos y Saberes Ancestrales, organizado por la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Durante cinco días, la ciudad será escenario de encuentros que conectan la fuerza de las músicas vivas de los Pueblos Originarios con los públicos urbanos en una oferta gratuita y abierta a todos los ciudadanos. ¡Conoce la programación aquí con entrada libre hasta completar aforo!

    Cinco espacios de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá serán sede de esta primera edición:el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Planetario de Bogotá, el Teatro El Ensueño, el Teatro El Parque y La Media Torta. Cada uno albergará presentaciones que cruzan tradición y contemporaneidad, mostrando el mapa sonoro de un continente en transformación. La programación artística reunirá a proyectos de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Canadá, que fusionan lenguas ancestrales con lenguajes actuales como el hip hop, la electrónica, el rock, el teatro y el spoken word.

    ¡Aquí la programación completa del Festival Orígenes: Sonidos y Saberes Ancestrales2025 en Bogotá!

    El Festival Orígenes no es solo una programación artística, es un gesto de respeto y reconocimiento hacia los pueblos que han sostenido la diversidad cultural del continente.

    Programación artística

    De manera paralela, la agenda académica, organizada en articulación con Pacha Wasi Casa Cultural, ofrecerá espacios de reflexión y aprendizaje colectivo. Rituales de armonización, talleres de creación, conversatorios y círculos de palabra permitirán que el público se acerque a los saberes ancestrales desde el arte, la espiritualidad y la oralidad. Esta programación también incluirá ferias y muestras culturales en las que comunidades y colectivos compartirán su memoria viva, en un ejercicio de diálogo intercultural que reconoce a Bakatá como territorio ancestral y vivo.

    La programación completa puede consultarse en www.idartes.gov.co y en las redes sociales de Idartes y de los escenarios de la Red.

    Giovanni Alarcón M.
