Fechas importantes para el proceso de matrículas 2026 en colegios públicos

Foto: Secretaría de Educación del Distrito.

Con el propósito de garantizar que ninguna niña, niño, ni joven se quede fuera del sistema educativo y garantizar acceso a educación pertinente y de calidad en los colegios públicos u oficiales, Bogotá inició el proceso de matrículas para el año 2026. ¡Conoce detalles aquí y las fechas claves para que nadie se quede sin estudiar!

?? Para solicitar cupo nuevo en los colegios oficiales los padres o acudientes deben ingresar a www.educacionbogota.edu.co y diligenciar el respectivo formulario. Ingresa haciendo clic aquí para iniciar el proceso.

Fechas importantes de las matrículas 2026 para colegios públicos de Bogotá

El proceso de matrículas 2026 está dividido en varias fases que determinan el acceso a los cupos escolares. ¡Ten en cuenta las siguientes fechas!

Estudiantes nuevos

Del 1 de agosto al 14 de septiembre de 2025: Solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados.

Solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados. A partir del 30 de septiembre de 2025: Notificación del cupo asignado al correo y número de celular registrado. Recuerda formalizar la matrícula.

Notificación del cupo asignado al correo y número de celular registrado. Recuerda formalizar la matrícula. Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: Se abren matrículas para la población en general. Recuerda formalizar la matrícula.

Estudiantes antiguos

Del 1 al 15 de septiembre de 2025: Solicitud de traslados entre colegios distritales.

Solicitud de traslados entre colegios distritales. Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: Formalización de matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial.

Formalización de matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial. Del 4 de octubre al 12 de diciembre de 2025: Las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula.

Las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula. Del 2 al 12 de diciembre de 2025: Formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

Otras fechas importantes

Desde el 5 de enero de 2026 en Direcciones Locales de Educación y desde el 14 de enero de 2026 en los colegios distritales, habrá una nueva oportunidad para realizar solicitud de cupo y traslados.

Conoce las fechas claves para el proceso de matrículas 2026 en la siguiente imagen y realiza tu proceso de inscripción.

Padres, madres y cuidadores, a través de un proceso virtual, gratis y sin intermediarios, podrán solicitar cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, y modelos flexibles.

La Secretaría de Educación del Distrito invita a las familias de la ciudad a aprovechar las oportunidades educativas que ofrece la ciudad, para ofrecer a las niñas, niños y jóvenes educación integral y de calidad que garantice el desarrollo de todo su potencial desde el inicio de la vida hasta la consolidación de sus proyectos de vida.