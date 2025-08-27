Bogotá acumula 897 hectáreas intervenidas en procesos de restauración ambiental

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) a través del Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) presentó un nuevo indicador: Número de hectáreas totales intervenidas en procesos sostenibles de restauración. Este permite medir el avance anual en la restauración de los ecosistemas de la capital de Colombia.

Cuando se habla de restauración ecológica, se hace referencia a un conjunto de acciones necesarias para devolverles la vida a ecosistemas que han sido alterados, degradados o destruidos por actividades humanas o incendios, entre otros. Dentro de estas actividades se desarrolla la plantación de vegetación en nuevas áreas y el mantenimiento de plantas ya sembradas. Estas intervenciones se hacen tanto en la Estructura Ecológica Principal como en otras zonas del Distrito Capital.

Los procesos de restauración, realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), se basan en criterios ecológicos y técnicos especializados, y son diferentes a las reforestaciones comerciales o a las plantaciones con fines productivos.

El mantenimiento de los árboles y arbustos plantados incluye acciones como sembrar, fertilizar, controlar especies invasoras (como el retamo espinoso, retamo liso o el chusque) y reforzar la zona con más vegetación nativa.

En 2024, se restauraron 206,56 hectáreas nuevas y se realizaron labores de mantenimiento en 691,05, con lo que sumamos un total de 897,61 hectáreas intervenidas. Esta medición se actualizará cada año con la información proporcionada por el equipo de restauración de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa cuenta con aproximadamente 124.000 hectáreas de Estructura Ecológica Principal, donde se encuentran:

17 Reservas Distritales de Humedal.

Ocho Parques Ecológicos Distritales de Montaña.

Siete Paisajes Sostenibles.

La Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá y otras áreas protegidas.

Estos espacios ayudan a conservar la biodiversidad y ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en la ciudad.