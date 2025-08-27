Realice prácticas laborales en la Alcaldía de Bogotá: 360 cupos en 25 entidades

Foto: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Accede a 360 cupos para realizar tus prácticas laborales en 25 entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estas pra?cticas son remuneradas hasta con un salario mi?nimo legal vigente y afiliacio?n a riesgos laborales. La convocatoria esta abierta desde el 1 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles, postúlate y haz parte del sector público en la primera etapa de tu vida profesional!

La Alcaldía Mayor de Bogotá, abre la convocatoria Parche Distrito, una estrategia que convierte las pra?cticas laborales en la puerta de entrada al primer empleo ya que al realizar tu? pra?ctica laboral adquieres experiencia profesional. En esta edicio?n se habilitan ma?s de 360 cupos en ma?s de 25 entidades y organismos del Distrito.

En esta segunda convocatoria, la Administración distrital liderada por el el alcalde Carlos Fernando Gala?n integra en una sola convocatoria toda la oferta de pra?cticas laborales del Distrito, lo que facilita la participacio?n y garantiza un acceso transparente, meritocra?tico y equitativo para estudiantes de todo el pai?s que se encuentran en la etapa final de sus programas te?cnicos, tecnolo?gicos o universitarios.

Para el alcalde Carlos Fernando Gala?n, estamos dando un paso decisivo para dignificar las pra?cticas laborales en Bogotá. Queremos que las y los estudiantes reciban un apoyo econo?mico, este?n protegidos y, sobre todo, aporten su talento a la ciudad. Este es su primer acercamiento con la administracio?n pu?blica Distrital y Bogotá les abre las puertas.

Las plazas contara?n con condiciones dignas y justas como lo es remuneracio?n hasta por un salario mi?nimo legal vigente adema?s de afiliacio?n al sistema de riesgos laborales. Esta apuesta, alineada con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, busca reconocer el valor de las pra?cticas como una experiencia de formacio?n y de impacto en la gestio?n pu?blica.

“En esta oportunidad, los practicantes no sera?n solo practicantes, sera?n PRIMUS, los primeros en proponer, aprender y aportar a Bogotá. Con Parche Distrito ofrecemos a estudiantes de todo el pai?s una experiencia que marcara? su futuro profesional y, al mismo tiempo, fortalecera? la gestio?n pu?blica”, afirmo? Laura Victoria Villa Escobar, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).

La convocatoria Parche Distrito cuenta con la participacio?n de ma?s de 25 entidades y organismos del Distrito, entre ellas:

Secretari?a General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASC)

Canal Capital.

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Secretari?a Distrital de Hacienda (SDH).

Secretari?a Distrital de la Mujer (SDMujer).

Secretari?a Distrital de Salud (SDS).

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB).

Secretari?a Distrital de Planeacio?n (SDP).

Secretari?a Distrital de Movilidad (SDM).

Instituto para la Proteccio?n de la Nin?ez y la Juventud (IDIPRON).

Empresa Metro de Bogota? S.A. (EMB).

Los y las estudiantes podra?n aplicar a pra?cticas en un amplio rango de a?reas del conocimiento, entre ellas:

Ciencia Poli?tica y Relaciones Internacionales.

Derecho.

Ingenieri?a de Sistemas y Telema?tica.

Ingenieri?a Electro?nica y de Telecomunicaciones.

Ingenieri?a Industrial.

Administracio?n.

Economi?a.

Arquitectura o Ingenieri?a Civil.

Te?cnicos y tecnóloogos en Gestio?n Documental.

Administracio?n Documental o Archivo.

Entre otros perfiles profesionales.

La convocatoria estara? abierta desde el 1 de septiembre de 2025 y permitira? que los estudiantes seleccionados inicien su pra?ctica en el primer semestre de 2026.

Ma?s informacio?n e inscripciones en, ingresa a: https://www.serviciocivil.gov.co/parche-distrito

Mira el siguiente video tutorial del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), para ma?s informacio?n: