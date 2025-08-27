Bogotá vibra con la fase distrital de voleibol en los Juegos Intercolegiados

Foto: IDRD

El CEFE Cometas de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa fue escenario de la fase distrital de los Juegos Intercolegiados de Voleibol, con la participación de equipos en las categorías prejuvenil femenino, juvenil femenino y juvenil masculino, que buscaron un cupo para la final regional que se disputará en Boyacá.

La competencia estuvo marcada por la energía y el compromiso de los jóvenes, quienes lo dieron todo en la cancha con un mismo propósito: representar a Bogotá en la fase nacional. Cada partido reflejó el esfuerzo, la disciplina y el espíritu de equipo, mientras las tribunas vibraban con el apoyo de estudiantes, familias y aficionados que celebraron cada punto como una victoria.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reafirmó el respaldo al talento juvenil, destacando que estos espacios fortalecen el deporte escolar y posicionan a Bogotá como referente en el voleibol, indicaron que seguirán apoyando a los equipos para que representen a Bogotá con orgullo y la dejen en lo más alto.

Foto tomada de: https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/club-voleibol