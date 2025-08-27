Vecinos y comerciantes del barrio Boitá en Kennedy se unen por el reciclaje

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) realizó en la localidad de Kennedy, en el parque La Inmunidad de Boitá, una jornada de cultura ciudadana con la organización de recicladores RECIL y el operador Ciudad Limpia.

Con escobas, bolsas blancas y canecas, la organización RECIL logró que los comerciantes de Boitá, en la localidad de Kennedy, se sumaran activamente al proceso de reciclaje y separación en la fuente. Esta estrategia, buscó no solo facilitar la labor de los recicladores, sino también consolidar una cultura ciudadana más responsable con el entorno.

«Los comerciantes nos vienen entregando a nosotros el reciclaje, nosotros les damos la bolsa blanca, les damos una escobita, les damos una caneca también», explicó Danilo Rodríguez, líder de la organización de recicladores por una ciudad limpia, RECIL, destacando la participación del comercio local.

Los comerciantes, por su parte, han acogido con entusiasmo esta iniciativa. Liliana Jiménez, comerciante del sector, hizo un llamado a mantener el barrio limpio: “Que sean cuidadosos y que nos ayudemos, y que mantengamos bien bonito nuestro barrio”.

La transformación de Boitá en un modelo de cultura ciudadana demuestra que con pequeñas acciones colectivas es posible construir una ciudad más limpia, consciente y solidaria.

El fortalecimiento de las rutas de recolección selectiva no exclusiva de materiales aprovechables contribuye significativamente a disminuir la cantidad de residuos que terminan en el relleno sanitario Doña Juana, lo que a su vez reduce los impactos ambientales sobre las comunidades vecinas. Estas acciones reafirman el compromiso de la ciudadanía, los recicladores y las entidades aliadas con una Bogotá más limpia, sostenible y consciente.