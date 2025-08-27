Violento sismo de magnitud 4.2 sacudió al occidente colombiano
–De magnitud 4.2 fue el sismo que despertó en la madrugada de este miércoles a los habitantes de Popayán y prácticamente de todo el occidente del territorio colombiano, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico se produjo a las 4 y 31 minutos de la mañana, con epicentro en el municipio de Cajibío, ubicado a escasos 45 kilómetros de la capital del departamento del Cauca, a una profundidad inferior a los 30 kilómetros.
En principio, no se reportan consecuencias graves, esto es, afectación a las personas o estructuras, salvo el susto.
Sin embargo, los organismos de socorro y asistencia hacen un barrido para establecer si se produjeron emergencias por causa del fenómeno natural.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-08-27, 04:31 hora local Magnitud 4.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Cajibío – Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/JkmANxUpF0
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 27, 2025
En principio el Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 4.4 del fuerte temblor, pero luego actualizó su informe, estableciendo que alcanzó 4.2.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2025-08-27, 04:31 hora local. Magnitud 4.4. #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j Más información: https://t.co/h4VVP0556L pic.twitter.com/ShiobQGE70
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 27, 2025