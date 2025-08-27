Violento sismo de magnitud 4.2 sacudió al occidente colombiano

–De magnitud 4.2 fue el sismo que despertó en la madrugada de este miércoles a los habitantes de Popayán y prácticamente de todo el occidente del territorio colombiano, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico se produjo a las 4 y 31 minutos de la mañana, con epicentro en el municipio de Cajibío, ubicado a escasos 45 kilómetros de la capital del departamento del Cauca, a una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

En principio, no se reportan consecuencias graves, esto es, afectación a las personas o estructuras, salvo el susto.

Sin embargo, los organismos de socorro y asistencia hacen un barrido para establecer si se produjeron emergencias por causa del fenómeno natural.

En principio el Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 4.4 del fuerte temblor, pero luego actualizó su informe, estableciendo que alcanzó 4.2.