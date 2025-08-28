Así Vamos en Salud alerta sobre deterioro estructural sin precedentes en sistema de Salud por deudas desbordadas de EPS: «Está en riesgo la atención de más de 26 millones de colombianos»

–Coincidiendo con la defensa que hizo el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros y su alocución de este miércoles, sobre los cambios introducidos en el sistema de salud con base en estadísticas sobre mortalidad materna e infantil, se conoció el informe de «Así Vamos en Salud», el cual asegura que el sistema de aseguramiento registra «un deterioro estructural sin precedentes».

Según el informe, la cobertura en salud cayó a 98,45 % en junio de 2025 (desde 99,61 % en 2022), las deudas de las EPS en el primer semestre del 2025 superaron los $ 29 billones y su patrimonio cayó a $ 11 billones.

Citando cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud, destaca que las 23 EPS que reportaron información al primer semestre de 2025 muestran un panorama crítico, así:

– Patrimonio en caída: pasó de —$550 mil millones en 2022 a —$11,4 billones en 2025, es decir, se multiplicó por más de 20 veces.

– Deudas desbordadas: los pasivos alcanzan $29,6 billones frente a activos por solo $18,1 billones. La relación pasivo/activo es del 164%, lo que significa que las EPS son técnicamente insolventes.

– Resultado operacional en rojo: pérdidas de —$2,4 billones en 2025. Los ingresos por UPC (36,1 billones) no alcanzan para cubrir los egresos, conformados por $36,0 billones en costos de salud y $2,5 billones en gastos de administración.

-Siniestralidad por encima del 100%: entre 2022 y 2025, las EPS gastaron más de lo que recibieron (de 101% a 104%).

El estudio también alerta sobre la concentración de riesgo: 7 EPS concentran el 80% de los activos y el 74% de los pasivos, lo que pone en juego la atención de más de 26 millones de colombianos.

Así Vamos en Salud advierte que un punto especialmente preocupante es la ausencia de información financiera de Nueva EPS desde 2024, pese a ser la entidad con el 24% de los afiliados del país.

«Su falta de reporte impide conocer la verdadera magnitud de la crisis. En su último informe (2023) reportó activos por $6 billones y pasivos por $5,5 billones, cifras que podrían agravar aún más los resultados actuales», precisa.

Para Así Vamos en Salud, estas cifras evidencian que el modelo de aseguramiento atraviesa una crisis de sostenibilidad estructural:

-Los ingresos no alcanzan para cubrir los costos en salud.

-La liquidez depende de cuentas por cobrar difíciles de recuperar.

-Las EPS intervenidas siguen presentando déficits crecientes, pese a las medidas de control

Así Vamos en Salud hace un llamado a los tomadores de decisión y autoridades competentes para que procedan a hacer las siguientes correcciones:

1. Revisar de fondo el modelo de financiación y ajustar la UPC, de modo que cubra el costo real del plan de beneficios en salud.

2. Garantizar liquidez inmediata a los prestadores para proteger la atención a los pacientes.

3. Exigir transparencia financiera a todas las EPS, especialmente a Nueva EPS.

«La sostenibilidad del sistema y el derecho a la salud de millones de colombianos depende de decisiones firmes e inmediatas», concluye el informe.