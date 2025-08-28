Petro niega caos en el sistema de salud: «El caos era el que tenían las EPS»

–El presidente Gustavo Petro calificó de falsa la noticia de que el sistema de salud del país es un caos y además

refutó a quienes acusan a su Gobierno de ‘quebrar’ ese mismo sistema de salud porque no suben los presupuestos. Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado este miércoles en el marco del Consejo de Ministros y la consiguiente alocución, que centro su atención en el tema de la salud.

En su alocución, el presidente Gustavo Petro hizo seguimiento a los indicadores estratégicos de salud pública sobre mortalidad materna e infantil, y destacó una reducción de entre el 30 y el 70 por ciento entre 2022 y la semana 33 de 2025, hecho que, sostuvo, «obedece al cambio del modelo de salud puesto en marcha por su gobierno».

De acuerdo con el mandatario, “cualquier presidente se sentiría orgulloso con estos resultados» y añadió: «Nos dicen que estamos destruyendo la salud, y esto, ciudadanas y ciudadanas, lo que significa es construir salud en Colombia y lo hacemos con el Estado”.

En su exposición afirmó que los casos de mortalidad de mujeres embarazadas por falta de atención en salud disminuyeron de 278 a 199 entre 2022 y 2024, lo cual representa una reducción del 28,4 por ciento.

Destacó que en La Guajira se presentó una disminución en este indicador del 55 por ciento, al pasar de 20 casos en 2022 a 9 casos a la semana 33 de 2025.

En Chocó se registraron 17 casos de mortalidad materna a la semana 33 de 2022 frente a 5 en el mismo periodo de 2025, lo cual equivale a una baja del 70,5 por ciento en los casos.

Según el jefe de Estado, este hecho es relevante, tomando en cuenta que en este departamento la red de puestos de salud está privatizada.

“Esta reducción se debe a nuestra reforma a la salud, porque en el sistema preventivo, que es mirar y atender a una mujer embarazada, eso se llama prevenir», señaló el mandatario y agregó: «Hemos logrado un salto fundamental, y es que ya no se lo dejamos a las EPS en general, sino que la salud pública ha cobrado, a través de miles de equipos básicos de salud, en los territorios más pobres, en la población más pobre, una vigilancia de las personas en sus casas, en sus ranchos, en los lugares más apartados del país, y estos son los resultados”.

Agregó que en estas cifras se “ve la importancia de cambiar el modelo, que es menos EPS, mayor responsabilidad del Estado cuidando en su hogar a la mujer gestante y a su familia en lugares pobrísimos, como en La Guajira y el Chocó, y en buena parte del país”.

En su alocución, el presidente Petro resaltó que en materia de mortalidad en niños menores de 5 años, a la semana 33 de 2025, la reducción desde 2022 a la fecha es del 39,4 por ciento, al pasar los casos de 5.302 a 3.212.

Respecto a la mortalidad en niños menores de 1 año, a la semana 33 de 2025, la disminución desde 2022 a la fecha es de 38,5 por ciento, al pasar los casos de 4.247 a 2.610. En La Guajira esta reducción alcanza 32,4 por ciento. En el Chocó la baja en este indicador fue de 35,4 por ciento.

En cuanto a la tasa de mortalidad perinatal, a la semana 33 de 2025, los casos disminuyeron desde 2022 a la fecha en 37,5 por ciento, al pasar los casos de 5.596 a 3.502.

En La Guajira la reducción de este indicador fue del 68,6 por ciento, al pasar los casos de 318 en 2022 a 100 a la semana 33 de 2025.

En este sentido, el presidente Petro expresó: “Miren esto, ciudadanas y ciudadanos: ellos son bebés. Morían en el vientre de la madre porque no atendían a las señoras embarazadas, gestantes. Tenían sus carnés de EPS y les decían: vuelva quién sabe cuándo. O el transporte o la lejanía para llegar a un centro de salud. Miren el resultado: 68,6 por ciento ha reducido el Gobierno del Cambio la mortalidad perinatal en La Guajira. ¿Orgullosos o no orgullosos? ¿Funciona o no funciona el modelo que hemos cambiado en la salud?”.

Indicó que este modelo preventivo, que incluye los equipos básicos de salud, que van a los hogares y las regiones olvidadas, significa “plata que dejaron de robarse y que va directamente, en términos de enfermeras y médicos, a la comunidad, para examinar a las mujeres gestantes y los niñas y niñas”.

El mandatario puntualizó: “Yo estoy convencido de que si seguimos en el gobierno del año entrante, un gobierno con la misma idea, el siguiente, esto cada vez se va a reducir más y más y más, hasta alcanzar los indicadores de los países desarrollados”.

Entonces, preguntó: ¿por qué esa noticia tan falsa de que el sistema de salud aquí es un caos?, cuando si reducimos la mortalidad por causa de desnutrición un 50%, o si reducimos la mortalidad general de niños un 50%, o si, como nos pasa en algunas regiones muy pobres, la reducción de la mortalidad materna, por ejemplo, en La Guajira, si mi memoria no me falla del 70%. Entonces ¿cuál caos?” y subrayó: “El caos era el que tenían las EPS, y lo que estamos es mejorando los resultados sustancialmente de la salud en términos de vida, de bebés, de fetos, de mujeres gestantes”.

En cuanto al presupuesto, en el Consejo de Ministros, el jefe de Estado aseguró que mientras en el último año del gobierno de Iván Duque el presupuesto para la salud solo llegó a los 46 billones de pesos, en el actual esta cifra será de 73 billones de pesos, un incremento 58,6%.

Además señaló que en el gobierno de Duque “pasó de 39 billones a 46 en su último año”, situación que nunca recibió críticas, máxime cuando es “casi la misma cantidad del primer año y la segunda”.

Sin embargo, dejó claro que “en el caso nuestro crecemos mucho más rápidamente de 54 billones, que ya es un salto respecto al 2022” y “llegaremos, en el 2026, a 73 billones de pesos”.

Además resaltó que se implementa el modelo de subsidio a la oferta, con 527 gerentes de hospitales y 527 alcaldes trabajando juntos para garantizar recursos anticipados a los 926 hospitales de municipios más vulnerables.

Destacó que el Gobierno invierte $1,3 billones para fortalecer la producción nacional de medicamentos y vacunas, garantizando soberanía sanitaria y reducción de precios.

“Nosotros no retrocedemos en el presupuesto: mientras en el gobierno anterior los casos de muerte eran más elevados, hoy tenemos más inversión y mejores resultados”, afirmó el presidente.

Por estas razones, el primer mandatario solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, no retroceder en los recursos que se destinaron para el año entrante en el proyecto de presupuesto que estudia el Congreso de la República, para lo cual dijo que si el legislativo quiere aumentarlo “pues lo aplaudo”, pero “si quiere disminuir, está matando gente”.

Dijo además que “la Unidad de Pago por Capitación, es UPC, que es como el per cápita que se entrega cada ciudadano y ciudadana asegurada, promedio, unos reciben más que otros, aumenta muchísimo más en nosotros, en el gobierno nuestro, que en el de Duque, pero la prensa se dedica a decir que nosotros hemos quebrado el sistema de salud, porque no subimos”.

Sustentó que “lo que demostramos en la alocución, hace unos instantes, es que en el gobierno Duque los indicadores de mortalidad infantil –de uno, de menos de cinco años–, de mortalidad por desnutrición, de muerte perinatal en el vientre de la madre, de mortalidad materna por no cuidar a la gestante, etcétera, son casos de muerte muchísimo más elevados que los que nosotros hemos logrado obtener, bajando radicalmente los números de muertos, sean bebés, sean mujeres, incluso sean adultos”.

El presidente @petrogustavo señaló que la reducción de la desnutrición infantil ha sido posible gracias a un trabajo articulado que combina decisiones sociales, de salud y de política monetaria. Entre ellas destacó la eliminación de peajes en algunas regiones y tasas de interés… pic.twitter.com/h6wz3pwqm0 — MinSalud Colombia ?? (@MinSaludCol) August 28, 2025

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también destacó los logros del Gobierno Nacional en soberanía sanitaria, acceso a medicamentos y fortalecimiento científico en salud del país.

“Nunca antes se habían invertido tantos recursos en salud con una visión de soberanía. Hemos apoyado a 518 hospitales en 460 municipios, salvando instituciones que estaban a punto de cerrar. Con la licencia obligatoria del Dolutegravir , logramos romper los precios abusivos de la industria farmacéutica: un medicamento que costaba 419.000 pesos por caja lo adquirimos en 14.000 pesos, ahorrándole al país más de 300.000 millones de pesos y permitiendo tratar a 25 pacientes con VIH cuando antes, por ese costo, se atendia 1 solo”, explicó el ministro.

Igualmente resaltó la ampliación del Programa Nacional de Inmunización, que incluye vacunas contra el virus sincitial respiratorio en gestantes, la hexavalente para prematuros, la vacuna contra el dengue y la vacuna contra el papiloma humano para niñas y niños.

“Estamos construyendo una verdadera soberanía sanitaria: menos dependencia de las farmacéuticas, más investigación nacional y más vidas salvadas con acceso digno y universal a los medicamentos y vacunas”, aseguró el ministro.