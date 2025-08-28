Jóvenes se grabaron en viga lanzadora: Empresa Metro de Bogotá rechazó el hecho

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) rechaza el hecho reciente en el que unos jóvenes, para lograr mayor visualización en redes sociales, se grabaron caminando sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la avenida Caracas con calle 28.

Esta acción la realizaron sin portar elementos de protección, poniendo en riesgo sus vidas y violando la seguridad de este frente de obra.

Por lo anterior, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) solicitó al concesionario Metro Línea 1 extremar las medidas de acceso a los frentes de obra para evitar cualquier situación similar a futuro.