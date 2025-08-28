412 llantas en desuso fueron recolectadas en la localidad de Usaquén

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adelantó en la localidad de Usaquén una jornada de recolección de llantas junto con la alcaldía local y el Sistema Posconsumo Rueda Verde.

Un total de 412 llantas en desuso fueron recolectadas durante la jornada de limpieza y disposición responsable realizada en el espacio público. Estas llantas, que antes representaban un riesgo ambiental por su acumulación en vías y espacios públicos, tendrán ahora un tratamiento adecuado que evita su impacto negativo en el entorno.

Este esfuerzo se enmarca en las estrategias distritales de gestión de residuos y cuidado del medio ambiente, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana que permite seguir construyendo una Bogotá más limpia.