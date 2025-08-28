    • Bogotá

    412 llantas en desuso fueron recolectadas en la localidad de Usaquén

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Jornada de recolección de llantas en la localidad de Usaquén BogotáFoto: UAESP

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adelantó en la localidad de Usaquén una jornada de recolección de llantas junto con la alcaldía local y el Sistema Posconsumo Rueda Verde.

    Un total de 412 llantas en desuso fueron recolectadas durante la jornada de limpieza y disposición responsable realizada en el espacio público. Estas llantas, que antes representaban un riesgo ambiental por su acumulación en vías y espacios públicos, tendrán ahora un tratamiento adecuado que evita su impacto negativo en el entorno.

    Este esfuerzo se enmarca en las estrategias distritales de gestión de residuos y cuidado del medio ambiente, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana que permite seguir construyendo una Bogotá más limpia.

    Giovanni Alarcón M.
