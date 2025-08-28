Más de 20 jóvenes encontrados con drogas y armas blancas en bares ‘sindicatos’

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Las autoridades en Bogotá lideraron controles de inspección, vigilancia y control para recuperar el espacio público, proteger la vida, promover la legalidad y garantizar entornos seguros y ordenados para toda la ciudadanía. Se efectuó una ‘megatoma’ de seguridad y control a establecimientos nocturnos y bares de operan bajo la figura de ‘sindicatos’ en la localidad de Kennedy donde fueron hallados más de 20 jóvenes y menores de edad, que portaban dosis de estupefacientes y armas blancas.

En un trabajo articulado entre la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá, se llevó a cabo inspección, vigilancia y control en un establecimiento ubicado en la Avenida Primero de Mayo que operaba como ‘sindicato’.

La intervención, llevada a cabo pasada la medianoche, permitió identificar la presencia de más de 20 adolescentes menores de edad en el lugar, una de ellas portando 18 papeletas de sustancias sintéticas tipo tusi. En total se incautaron:

35 papeletas de tusi.

5 gramos de marihuana.

3 armas blancas.

El procedimiento dejó además los siguientes resultados:

10 traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP).

13 comparendos de tránsito.

3 órdenes de comparendo adicionales.

Suspensión temporal del establecimiento por tres meses debido a reincidencia

Operativos en el sector de Patio Bonito

De manera simultánea, la Alcaldía Local de Kennedy adelantó controles en establecimientos comerciales de Patio Bonito, con la intervención de 10 puntos. Allí se aplicaron 4 medidas correctivas y se ordenó un cierre temporal.

Compromiso con la seguridad y la legalidad

“Siguiendo la instrucción de nuestro alcalde Carlos Fernando Galán, intervenimos el sector de la avenida Primero de Mayo, encontrando en uno de los establecimientos más de 20 adolescentes, papeletas de estupefacientes y armas blancas. Seguiremos realizando con contundencia estos operativos para garantizar que en la localidad de Kennedy los niños, niñas y adolescentes caminen seguros”, señaló Karla Marín, alcaldesa Local de Kennedy.

Con estas acciones, la Administración distrital ratifica el esfuerzo permanente por recuperar el espacio público, proteger la vida, promover la legalidad y garantizar entornos seguros y ordenados para toda la ciudadanía.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.