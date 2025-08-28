Régimen de Nicolás Maduro afirma que la ONU reconoció a Venezuela «libre de cultivos ilícitos» y como «ruta reducida» de tráfico hacia EE.UU

–El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos de estupefacientes y con una mención reducida como ruta de tráfico hacia Estados Unidos y Europa, afirmó Diosdado Cabello, quien funge como ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro.

A través de la televisora estatal, Cabello destacó que el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) contradice las acusaciones de Washington sobre la existencia de un supuesto «Cartel de los Soles» en territorio venezolano.

La Casa Blanca acusa a las autoridades venezolanas de encabezar el supuesto cartel de drogas, información que ha sido enfáticamente desmentida por Caracas y denunciada como una maniobra para generar un cambio de Gobierno en el país sudamericano.

Cabello citó al exdirector ejecutivo del programa antidrogas de la ONU Pino Arlacchi, quien aseguró que esa narrativa fue fabricada por Estados Unidos y no aparece en ninguna investigación seria a nivel internacional.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) subrayó que su país mantiene una política sostenida de lucha contra el narcotráfico.

En lo que va de año, las autoridades venezolanas han incautado más de 50 toneladas de drogas. (Información Agencia Xinhua).