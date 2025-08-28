Policía desmantela «call center» para la extorsión en cárcel de Cómbita, Boyacá

–En el centro penitenciario El Barne de Cómbita (Boyacá), la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalia, realizó una intervención contra la extorsión digital, la cual culminó con el desmantelamiento de un «call center», la incautación de 105 celulares, tres módems y 53 SIM card.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, informó igualmente que fueron incautados 23 directorios extorsivos, 100 accesorios entre cargadores y manos libres, y 29 armas cortopunzantes, elementos cuyo valor superan los 500 millones de pesos.

Los internos alias ‘el negro’ y ‘Panda’ dirigían desde allí una organización criminal dedicada a efectuar llamadas intimidatorias a potenciales víctimas, incluso suplantando a grupos armados ilegales.

La investigación señala que los delincuentes afectaron a más de 10.000 personas, obteniendo rentas criminales mensuales superiores a los 1.200 millones de pesos.

Durante 2025, la Policia ha realizado 46 intervenciones a centros penitenciarios, donde se han incautado más de 900 celulares, 1.000 SIM card, 900 accesorios y 500 armas blancas.