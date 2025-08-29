Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asiste este 29 y 30 de agosto

El colombiano Edgar Rivera Laverde (1954 -) compuso la obra “Jaguar Nocturna Bis para dos orquestas y electrónica”, en la que dos grupos orquestales interactúan y a ellos se suma la parte electrónica, generando una sonoridad especial de gran riqueza tímbrica. Con esta partitura, que resultó ganadora en el Concurso Nacional de Composición Musical de la Filarmónica de Bogotá en 2014 en la categoría de formato sinfónico, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por su titular Joachim Gustafsson, comenzará el viaje musical de esta semana.

Viernes 29 de agosto de 2025 – Vanguardia musical Bolero de Ravel, Grieg y Rivera

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 7:00 p. m.

Fecha: viernes 29 de agosto de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 30 de agosto de 2025 – Vanguardia musical Bolero de Ravel, Grieg y Rivera

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Daniel Díaz Padilla, piano (Colombia)

Daniel Díaz Padilla (piano). Crédito: Kike Barona -Filarmónica de Bogotá

Pianista bogotano, inició su formación artística en el Programa de Formación Musical de la Universidad Nacional. Realizó estudios en el Programa Básico de Estudios Musicales del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional con la maestra Blanca Bernal; en el Programa Infantil y Juvenil de Formación Musical de la Universidad de los Andes con María Bárbara Samper y Antonio Carbonell. A los once años se mudó a Moscú, donde cursó sus estudios secundarios y de piano en la Escuela Central de Música de Moscú, bajo la tutela de Alexey Viktorovich Komarov.

Ha participado en concursos nacionales e internacionales de piano obteniendo primeros lugares, entre otros, en el I Concurso Juvenil Internacional Rajmáninov de la Academia Gnessin de Moscú, 2020; Concurso Internacional Yamaha D, 2020; Primer lugar en el tercer concurso-festival internacional Hungría-Rusia, 2020; Concurso Mark Nikolaevich Zhikov del Conservatorio Estatal de Moscú, 2021; XXVIII Concurso Internacional para Jóvenes Músicos Dmitry Kabalevsky, en Samara Rusia, 2022; y Premio especial de la Gobernación de la región de Novgorod del Concurso Internacional de piano Rajmáninov, 2023.

Se ha presentado en recital y como solista con orquesta en diversas ciudades rusas. En Colombia ha ofrecido conciertos en el auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional y en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Su debut en Colombia como solista con orquesta lo realizó durante octubre de 2024, como invitado especial de la Filarmónica de Bogotá. Actualmente reside en Moscú, donde hace parte de la Cátedra de Piano de la maestra Natalia Trull, en el Conservatorio Chaikovski de esa ciudad.

