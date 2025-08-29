El Festival de Verano llega a Los Mártires con una jornada para toda la familia este 29 de agosto

Foto: IDRD.

El Festival de Verano 2025 llega este viernes 29 de agosto de 2025, 10:00 a. m. a 6:00 p. m., al Parque El Ricaurte, ubicado en la carrera 29 #9-85, en la localidad de Los Martires, con una actividad recreodeportiva y cultural pensada para integrar a toda la familia ¡No te la pierdas, es gratis!

Asiste y disfruta de todas las actividades de los programas ´Bogotá en Forma´ y ´Bogotá Feliz´, baila al ritmo de una viejoteca, intercambio deportivo intercolegiado, recreación, actividad física musicalizada, presentaciones artísticas, culturales y mucha diversión.

¡Será un espacio para compartir, movete y celebrar en comunidad!

¡Toma nota! Y asiste con familia y amigos

Lugar: Parque El Ricaurte, ubicado en la carrera 29 #9-85.

Fecha: viernes 29 de agosto de 2025.

Hora: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Entrada: ¡Gratis!

El Festival de Verano 2025 llega a las localidades de la ciudad con una programación descentralizada llena de actividades culturales, deportivas y recreativas gratuitas para todas las edades.

Desde el 2 al 30 de agosto de 2025, los bogotanos pueden disfrutar de eventos en parques y espacios públicos, con un enfoque en la participación, la innovación y la diversión para toda la ciudad. ¡No te lo puedes perder!