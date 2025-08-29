Ejército denuncia secuestro de cinco soldados; uno de ellos apareció muerto; otro uniformado perdió la vida en un combate

–Un soldado fue asesinado, tras ser secuestrado en el Huila, cinco uniformados más fueron secuestrados en Nariño y Cauca, mientras en Antioquia, perdió la vida en un combate otro soldado, reportó el comando del Ejército Nacional.

Todos los uniformados que fueron secuestrados se encontraban gozando de permisos para visitar a sus familias en las zonas donde cayeron en poder supuestamente de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el reporte oficial, el soldado profesional Luis Hernán Quiguazu Quinto, fue privado de su libertad mientras se encontraba de permiso visitando a su familia, y posteriormente fue hallado muerto en zona rural del municipio de Nátaga, en territorio huilense.

!Una vez más, con estos hechos se evidencia cómo estos terroristas trasgreden los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario, dado que la muerte de nuestro militar se produjo en total estado de indefensión», precisó el comando del Ejército.

«Estos actos criminales y cobardes reflejan el desprecio absoluto por la vida, la integridad y los principios humanitarios», añadió.

De otro lado, el comando del Ejército indicó que cuatro uniformados fueron privados de su libertad por integrantes de las estructuras residuales al mando del criminal alias «Mordisco» que delinquen en los departamentos de Cauca y Nariño.

Los secuestrados en Nariño, cuya suerte se desconoce hasta ahora, son los soldados profesionales: Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro.

Los secuestrados en Cauca, son: Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guacheta Guacheta

«Exigimos el respeto a su vida y su dignidad, son servidores de la patria que trabajan día a día por los colombianos desde todos los rincones del país. Exigimos el respeto de su vida y su liberación inmediata».

Exigimos la liberación de nuestros soldados que fueron privados de su libertad por integrantes de las estructuras residuales al mando del criminal alias «Mordisco» que delinquen en los departamentos de Cauca y Nariño.

Por otra parte, el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Olarte, oriundo del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, fue muerto en la vía que comunica el municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento de Valle de Toledo, en el norte del departamento de Antioquia.

El uniformado hacía parte de un contingente del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, que adelantaban operaciones militares para salvaguardar la vida y proteger a la población civil, realizando una maniobra para desactivar y retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por alias Primo Gay, integrante de estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Durante esta acción militar, los soldados fueron hostigados e inmediatamente se inició un combate contra integrantes de este grupo criminal. En este hecho fue asesinado el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Olarte, oriundo del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, y otros dos soldados profesionales resultaron heridos.

Los soldados afectados recibieron atención inmediata por parte del enfermero de combate y fueron evacuados hasta el hospital municipal, donde fueron estabilizados por personal médico. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea hasta la ciudad de Medellín.

Los soldados, marinos y aviadores lamentamos profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte del Ejército, quien cumplía la misión de proteger la integridad y la vida de la población del Norte de Antioquia.

En el comunicado el comando del Ejército rechaza «de manera categórica este acto terrorista que constituye una flagrante violación de los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario. La Institución empleará todas sus capacidades para garantizar la seguridad de nuestro personal y restablecer el orden en la zona».

Finalmente indica que las operaciones militares continúan en desarrollo en esta área del departamento de Antioquia, con el objetivo de ubicar a los responsables y contrarrestar las acciones criminales de este grupo armado organizado, para brindar seguridad y tranquilidad a las comunidades de la región.

En las últimas horas, las disidencias de alias Iván Mordisco confirmaron en un comunicado el secuestro de cuatro militares, un policía y otra persona al parecer perteneciente a otro grupo insurgente. Entre los cautivos figuran los soldados profesionales nariñenses Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras combates en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara, Nariño.

Las disidencias advierten que debido a las operaciones militares contra las disidencias en todo el territorio nacional, sus vidas pueden correr peligro.

“Debido a las operaciones militares que se desarrollan contra las Farc en todo el territorio nacional, es entendible que la responsabilidad sobre su vida e integridad recae exclusivamente sobre el Estado colombiano y sus representantes, el presidente de la República (Gustavo Petro) y el ministro de Defensa (Pedro Sánchez) quienes de dientes para afuera hablan del apoyo de las fuerzas militares, pero los lanzan a la guerra en abierta cooperación y articulación con grupos paramilitares, fortaleciendo la doctrina paramilitar, y en momentos como estos los dejan tirados a la suerte”, afirma el escrito.

También señala que “cuando existan condiciones para su liberación ésta se hará efectiva, mientras tanto permanecerán en nuestro poder, esperemos que el desenlace no sea catastrófico”.