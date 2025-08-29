Petro celebra liberación de soldados en Guaviare y hace llamado a sus secuestradores

–«Libres los 33 soldados del Guaviare. Ni un herido, ni muerto entre los campesinos y los militares», celebró en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro, quien reseñó quien detalló la forma como se produjo su secuestro tras un combate en el que murieron al parecer 10 integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco y un civil. 20 más fueron heridos.

En su mensaje, el jefe del estado solicitó «al campesinado del Guaviare entrar a los planes remunerados de revitalización de la selva amazónica y abandonar el apoyo al traquetismo armado».

Libres los 33 soldados del Guaviare. Ni un herido, ni muerto entre los campesinos y los militares. Los soldados fueron rodeados por grupos campesinos después que lograron entrar en combate con una columna de Iván Mordisco. En ese combate nurieron, al parecer, 10 combatientes de… pic.twitter.com/MpcOY1Rjjv — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

A su turno, el comando del Ejército Nacional reportó que los soldados tras su liberación en el Guaviare, fueron recibidos con honores en las instalaciones de la Brigada 22 en San José del Guaviare. Allí, sus compañeros de armas los recibieron con una calle de honor como muestra de respeto, solidaridad y hermandad militar, destacó.

Agregó que en las próximas horas, «nuestros héroes se reencontrarán con sus familias, quienes con fe y esperanza aguardaban su pronto regreso. A ellos les enviamos un saludo fraterno y el reconocimiento por su fortaleza en medio de la incertidumbre».

Finalmente el mando militar indicó que «con el mismo compromiso y fe en la causa, nuestros soldados seguirán firmes en la defensa de la vida, la libertad y la seguridad del pueblo colombiano».

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que fue identificado a uno de los sicarios del cartel de alias ‘Mordisco’, como promotor de «la instrumentalización» del grupo de campesinos que secuestró a los militares en área rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

«Se trata de alias ‘Jimmy’, responsable de homicidios, extorsión, secuestro y reclutamiento forzado de menores. Será buscado con toda la contundencia y persistencia del Estado, hasta llevarlo ante la justicia», precisó el jefe de la cartera de Defensa. «No hay lugar donde puedan esconderse los criminales. El Estado los encontrará», puntualizó.

Sobre el mismo hecho se pronunció el comando del Ejército, y detalló que dentro de su accionar delictivo de alias «Jimmy», se encuentran: homicidios, extorsión, secuestro y el reclutamiento forzado de menores. «Lo buscaremos con toda la contundencia y persistencia del Estado hasta llevarlo ante la justicia.