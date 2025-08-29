Fueron dejados en libertad los 33 militares secuestrados en el Guaviare

–Después de tres días de cautiverio fueron dejados en libertad, este jueves en la noche, los 33 militares que habían sido secuestrados por más de 600 personas en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare. Los uniformados retornaron a la libertad, gracias a la gestión humanitaria y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo Regional, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU.

A las 8:40 p.m. la Defensora del Pueblo, Iris Marín, dio la noticia sobre la liberación, a través de su cuenta en X:

En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare. Gracias a nuestra Defensora Regional de El Guaviare por su empeño y mediación, así como a la @MAPPOEA por su trabajo en esta gestión y a todos quienes colaboraron. Llamamos a… — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) August 29, 2025

Según el reporte del comando del Ejército siguiendo los protocolos institucionales, los uniformados fueron trasladados a San José del Guaviare, donde recibieron una primera valoración médica, hidratación y descanso, garantizando así su bienestar integral. Posteriormente, se reencontrarán con sus familias, pilar y motor fundamental.

«Tras este difícil episodio, nuestros militares seguirán cumpliendo la misión con la misma fe en la causa y compromiso por la seguridad del pueblo colombiano», indicó el mando militar.

«Al país le reafirmamos: siempre estaremos para protegerlos de los criminales y defender la vida, la libertad y el orden constitucional», puntualizó.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, entregó también el parte oficial sobre la liberación de los soldados:

Luego de un permanente monitoreo y de gestiones realizadas para la llegada de la delegación conformada por el Gobierno Nacional y Organizaciones internacionales hacia la Vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno en el departamento del Guaviare, esta noche fueron… pic.twitter.com/Ol9iBkGh20 — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) August 29, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, celebró la liberación de los militares secuestrados «por personas vestidas de civil que perpetraron este grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública».

Sánchez agradeció a la Defensoría Regional del Guaviare, y a las misiones de la OEA y la ONU «y a todos quienes, con compromiso y valentía, colaboraron en esta gestión humanitaria». También dio «gracias infinitas a cada colombiano que se solidarizó en estos días de incertidumbre» y puntualizó:

«Desde el sector Mindefensa reiteramos: la misión de la Fuerza Pública es proteger a la Nación con contundencia, pero siempre bajo el marco de la Constitución y el respeto a los derechos humanos».

Además notificó: «Nunca toleraremos el delito. La denuncia penal está en manos de la justicia para que se aplique la ley y se proteja el Estado Social de derecho y el orden constitucional» y reiteró la recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar e individualizar a quienes cometieron estos graves delitos.

«A nuestras comunidades y a todo el pueblo colombiano los seguiremos protegiendo de los criminales. Y en este caso, aumentaremos las operaciones contra los carteles de alias Mordisco y alias Calarcá, para que no sigan traficando droga, asesinando, reclutando, extorsionando y secuestrando a los colombianos», puntualizó el ministro de Defensa.

Igualmente recordó que fue instaurada ante la Fiscalia la denuncia penal por Secuestro, Obstrucción a la Función Pública y Asonada contra los militares secuestrados que están cumpliendo la misión constitucional en el Guaviare.

«Estos actos criminales atentan contra la vida, los derechos humanos y la integridad de nuestros militares, quienes entregan todo para proteger la patria, la seguridad y la soberanía de la nación», subrayó.

También se instauró denuncia ante la Fiscalía por el delito de reclutamiento ilícito en contra de la subestructura criminal Martín Villa del cartel de Mordisco, «conducta que demuestra la práctica demencial y cobarde de estos GAO, constituyendo un Crimen de Guerra condenado por la norma internacional y la constitución y la ley».