Nuevo round Gustavo Petro vs Álvaro Uribe ¿Qué se dicen?

–Esto escribió en su cuenta en X el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que provocó loa inmediata reacción del presidente Gustavo Petro: «Asesinaron a Miguel y el peligro aumenta como tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas» y reveló que un intermediario lo buscó para proponerle una reunión con el jefe del Estado.

Al respecto, Uribe Vélez precisó:

«A los dos días del atentado fatal contra Miguel Uribe, un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una reunión con el presidente. Le dije que no, que había hecho varias y que todo fue inútil. Al siguiente día volvió la razón que me pedían esa reunión para evitar matanzas, mi negativa fue rotunda. Varias personas me expresaron que el ministro sentía temor por las mañas de Petro».

Uribe Vélez agregó que esto lo transmitió a algunos interlocutores, «quienes me pidieron no publicarlo porque seguramente el ministro lo negaría» y puntualizó: «Los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales».

La reacción del presidente Gustavo Petro no demoró.

«¿Puede sentirse valiente el hombre que lanza una jauría para atacar a su jueza?», comenzó su trino de respuesta el presidente Gustavo Petro.

Añade que «quizás puede sentirse poderoso porque a su jauría la replicó toda la prensa de los poderosos; pero ese poder conjunto, no es más que asociación que ha delinquido, tratando de tapar un genocidio, un crimen contra la humanidad; genocidio ha sido la muerte sistemática de los colombianos y colombianas por odio político».

Además, el primer mandatario indicó que «el odio político no es más que una pluralidad de razones de negocios y las razones de negocio no son más que intereses muy bajos: casi siempre comienzan porque se quiere la tierra del vecino, o no se le quiere subir el jornal a los peones».

Sin embargo, subraya que «sus palabras solo revelan su carácter» y puntualiza: «Se enfurece porque se defiende a la jueza que lo condenó. Claro que la defiendo. Hoy ella está como estuvo Policarpa Salavarrieta en la, hoy plaza de Mártires en Bogotá, que no era en ese entonces más que la huerta de Jaime».

Y Petro continúa afirmando: «Ahora colegas suyos quisieran fusilarla y la insultan solo porque usted la insulta. No lo hacen por usted, sino porque han sido cómplices del genocidio y lo aplauden».

El jefe del Estado enfatiza, en seguida: «A mi no me abrazó Pablo Escobar, ni me subí en el caballo del viejo Ochoa, ni tengo hermanos ni sobrinas mafiosas, ni desaparecí papeles de la Aerocivil antigua, ni le di papeles para que actuaran con armas contra los campesinos, a hombres como los de la Convivir Guaymaral o la del Cóndor, donde estaba el asesino del futbolista Andrés Escobar o alias el «tubo» Villegas».

Petro subraya que en las universidades por las que ha pasado, el Externado, la Esap, la Javeriana, la de Lovaina y la de Salamanca, «donde hay una placa con mi nombre, ojalá entren todas las «peliteñidas» del mundo y las que no lo son, porque entrarán mujeres que tendrán la valentía de cambiar el mundo sin miedo a los cobardes ni a los asesinos».

Y agrega: «Usted y yo deberíamos aplaudirlas, pero veo que usted no las aplaudirá, porque se enoja con las mujeres valientes porque toman decisiones que usted no ha ordenado».

Además, el presidente precisa: «Le confieso, hubiera corrido a salvar a Policarpa, porque no hablo de ficciones peliteñidas sino que hablo del respeto que siempre debe tener la mujer y la justicia, que es también mujer y diosa, y no es una ficción, como tampoco la diosa Libertad o la diosa Razón, porque son las musas que influencian el espíritu de la mujer y el hombre demócrata, inspiraciones que al parecer su alma no tuvo. Policarpa fue una inspiración y también la jueza Heredia».

Finalmente, el primer mandatario le notifica al expresidente Uribe Vélez: «No volveré a contestarle por escrito por respeto a la mujer que lo ha condenado. Ojalá una vez cumpla su pena, o salga libre y pueda mirar de frente al pueblo colombiano, ese mismo que vertió su sangre en el huracán del odio que se desató de nuevo desde las convivir».

Previamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, publico en X, a manera de recorderis, una declaración en la cual habló de las andanzas del «entonces senador Petro».

Y además trinó:

