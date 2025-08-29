Petro propone a Corte Suprema crear sala ambiental para ‘solucionar conflictos entre la codicia y la vida’

–En la apertura del XXVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en Villavicencio, el presidente Gustavo Petro propuso a la Corte Suprema de Justicia la creación de una sala ambiental para ‘solucionar conflictos entre la codicia y la vida’. El mandatario señaló que esta instancia “debería existir, porque los conflictos de hoy, cada vez más, precisamente, por ser conflictos entre la codicia y la vida, son conflictos con la vida natural y con la vida humana, con la vida en general”.

Al respecto, planteó la posibilidad de acudir a expertos para elaborar un proyecto de ley con el objeto de crear esa sala y, de esa manera, “la vida tiene que ganar a la codicia y si no la codicia nos va a aplastar y nos va a asesinar a todas y todos, las personas humanas”.

Puso como ejemplo el caso del conflicto por la tierra en el país y la reciente creación de una jurisdicción agraria “a instancias de mi Gobierno, en el Congreso de la República”.

Por la tierra –añadió– “nos hemos matado y hasta ahora intentamos construir unos mecanismos de solución pacífica a través de la norma y la justicia. Y tenemos ya una sala de justicia rural agraria configurándose. Su experiencia nos dirá en próximos años –y habrá conferencias para verla y evaluarla– si sirvió o no sirvió”.

Esto demuestra, dijo, que “las instituciones de justicia nacionales quedaron sobrepasadas, ya no funcionan, porque son impotentes y no pueden garantizar la justicia en el mundo”, y lo demuestra el hecho de que “toda esta conflictividad laboral, agraria, ambiental, comercial o económica, pues llega a la Corte Suprema de Justicia como institución”, en momentos en que “la institución nacional no puede garantizar justicia ni en su país ni en su mundo”.

Se preguntó, por tanto: “¿No será que estamos viendo en cada una de estas salas simplemente una especie de cúpula suprema de los conflictos de la sociedad, que por una u otra razón van llegando allí en forma de pleitos, unos de poca dimensión, otros de mucha, pero al final una especie de filtro en donde se ciernen la gran conflictividad de la sociedad colombiana no resuelta?”.

En ese sentido, recalcó que “la solución está en la base misma de la sociedad. Es que tenemos que plantearnos, y discúlpenme la palabra, el poder constituyente para resolver problemas fundamentales de conflicto de la misma sociedad. Y no estoy hablando de una asamblea, sino de poder constituyente. Es decir, el poder de la sociedad misma de tomar decisiones y solucionar conflictos”.

Esa visión, agregó “empieza a surgir si de verdad queremos estar vivos en el planeta y construir algo que aún no existe: la humanidad como sujeto político de derechos y de acción política y de decisión en el mundo”.

De otro lado, el jefe del Estado hizo una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo, donde –dijo– “millones de ciudadanos exigen justicia gritando”, para enfrentar el “hecho dramático y contundente” de que “los mayores poderes del mundo usan su poder para asesinar a bebés”, impulsados por la codicia, como sucede actualmente en la Franja de Gaza.

“La realidad de hoy es que estamos ante un Auschwitz y ya no es un libro que leemos, señores jueces, magistrados, juezas, no es un libro que leemos y que pasó hace tiempos”, recalcó el mandatario y contrastó que mientras en Gaza han muerto 70 mil niños y niñas, en Colombia, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, desde el 9 de abril de 1948 a la fecha los muertos suman 700 mil colombianos, es decir, 10 Gazas.

Frente a esta realidad, el jefe de Estado se preguntó: “¿No estaremos en un momento en donde transitamos, quizás rápidamente y sin darnos cuenta, del concepto de ciudadano, ciudadana, al de persona, la persona como un nuevo sujeto libre de la humanidad y, por tanto, transitamos también del concepto de nación al concepto de humanidad y del concepto de Estado nacional al concepto de instituciones de la humanidad que no permitan la injusticia?”.

A renglón seguido cuestionó: “¿Qué pasa en esos momentos donde la institución nacional no puede garantizar justicia ni en su país ni en su mundo? Pues podría uno pensar, y lo dejo como idea simplemente, solo son ideas recogidas de la experiencia, que estamos en un tránsito que damos o no, el tránsito hacia la humanidad como nuevo sujeto político de derechos, mucho más allá de las Naciones Unidas, que aún permanecen ancladas a la tesis del Estado nacional”.

Ante los jueces y magistrados reunidos en Villavicencio, el mandatario reiteró que lo que se registra en Gaza, con su equivalente en un país como Colombia, es “una vida supeditada a la codicia del mundo financiero, que teme porque la humanidad se rebele contra la crisis climática, porque de una manera u otra se ha dado cuenta de que el capital y su codicia se alimentan de petróleo y carbón”, es decir, de la economía fósil que está acabando el planeta.

En opinión del jefe de Estado, el comienzo de solución “está en la base misma de la sociedad, en plantearnos el poder constituyente para resolver problemas fundamentales de conflicto de la misma sociedad”.

“No somos nosotros solos los que la podemos construir indudablemente, sino que es una visión que creo empieza a surgir si de verdad queremos estar vivos en el planeta y construir algo que aún no existe: la humanidad como sujeto político de derechos y de acción política y de decisión en el mundo”, concluyó el presidente.