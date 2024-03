Mindefensa, gobernadores y alcaldes definen plan de choque para combatir el delito de la extorsión

–Un ambicioso plan de choque contra la extorsión, que contará con la colaboración directa de alcaldes y gobernadores del país, anunció el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, en el marco de la Primera Cumbre de Convivencia, Seguridad y Justicia liderada con la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades intermedias.

En el encuentro se acordó articular el trabajo conjunto en todos los niveles del Estado y la administración pública para la seguridad y convivencia ciudadana en el país y enfrentar la extorsión que está en auge en Colombia y que en más de un 60 por ciento se origina en las cárceles, afectando a tenderos, comerciantes, finqueros y empresarios.

En su intervención, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que en materia de seguridad, solamente el trabajo conjunto en todos los niveles del Estado y de la administración pública, en articulación de la nación con los territorios, del gobierno Nacional con los departamentales y municipales, será posible «avanzar en la conquista de un espacio de seguridad y convivencia, en el que podamos desarrollar también la prosperidad y avanzar en el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de la población».

«El tema de seguridad no puede ser un tema de discusión ideológica. La seguridad, y es la obligación del Estado se brinda y se lucha por ella, sea cual sea la condición política, la ideología, las posiciones que se asuman a ese nivel. Porque, independientemente de la pertenencia, de la afiliación, de las convicciones, de las adscripciones, de las participaciones en las discusiones políticas, la seguridad se reivindica respecto de toda la población y todos los funcionarios. Estamos en la obligación de trabajar por la seguridad para toda la población», manifestó Velásquez.

Acompañado de la cúpula militar y de policía; de la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Daniela Gómez, y de los comandantes regionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el Ministro explicó a los 23 alcaldes y 17 gobernadores presentes, los problemas que son comunes a la mayor parte del territorio.

«El tema de la extorsión, que es, y examinando las cifras de criminalidad de estos dos primeros meses del año, junto con lesiones personales, los dos fenómenos criminales en los que estamos con saldo en rojo y con situación siempre de gravedad (…). Pero excepto en estos dos fenómenos, podemos decir que en los primeros dos meses del año, todos los demás cifras de criminalidad están en mucha mejor situación que la que se registraba el pasado año», señaló el Ministro.

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, enfatizó que la tranquilidad es el bien más preciado y un derecho social fundamental que se debe garantizar a todos los colombianos: «Solo si la Nación y los territorios trabajan articuladamente, con el Ministerio de Defensa, nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los gobernadores y los alcaldes, Colombia alcanzará el objetivo común de mejorar la seguridad y fortalecer socialmente a las comunidades más vulnerables».

Además, el alto ejecutivo agregó que es necesario revisar las cifras del cumplimiento de los ceses al fuego en el territorio. Asimismo, frente al proceso de paz, señaló que se debe prevenir y combatir el control social y poblacional que están ejerciendo los grupos al margen de la ley en las regiones.

Mientras que Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias consideró como «muy importante» la organización conjunta de la Cumbre, para tener una comunicación asertiva con los gobernadores y alcaldes frente a sus necesidades de seguridad, «entre ellos el incremento del pie de fuerza para proteger a los ciudadanos, mejorar la infraestructura para la seguridad, que los privados de la libertad no lleguen a las estaciones de policía sino a las cárceles; que se implementen centros de monitoreo modernos, además de avanzar en la protección de nuestros alcaldes algunos de los cuales hoy enfrentan serios problemas de seguridad”.

Diego Torres, alcalde de Itagüí y vocero de los alcaldes para la cumbre de seguridad, sugirió que este tipo de cumbres permiten conocer experiencias sobre cómo enfrentar las dinámicas criminales que hoy afectan a la población. «Son problemáticas que requieren una respuesta urgente del Estado y los organismos judiciales no sólo en capturas sino en judicialización y condenas. Además de enfrentar un fenómeno como el microtráfico que no sólo nos afecta la seguridad sino la salud física y mental de nuestros ciudadanos”.

En el marco de la Cumbre, se generaron espacios de interlocución entre el MinDefensa y las nuevas administraciones departamentales y de ciudades intermedias para consolidar una red de comunicación y trabajo articulado. En ese sentido, luego de escucharlos, el ministro Velásquez reveló que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional revisarán al detalle un plan de choque para combatir el delito de la extorsión.

«En el delito de la extorsión no requieren que aparezca una persona denunciando con el conocimiento del hecho. Las autoridades pueden actuar, mirar una posibilidad como para que evalúen ustedes [gobernadores y alcaldes] que en sus municipios o en sus departamentos puedan servir como órganos de recolección de la información que nos suministran a nosotros. No se exponen, no se expone a la gente, pero se tiene un conocimiento», dijo Velásquez.

Por último, el titular de la cartera de Defensa expresó que «Con paz o sin paz, es necesario que las Fuerzas Militares tengan la capacidad de copar los territorios. Y no es un problema del militarismo, como podrían decir algunos. El asunto de una necesidad con paz o con guerra: Si es con guerra, porque hay que frenar ese avance que tienen efectivamente los grupos armados ilegales; si es en paz, porque hay que garantizar que en esos territorios no van a asentarse de nuevo grupos armados ilegales. En todo caso es una necesidad», concluyó.