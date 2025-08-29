RegioTram de Occidente último día de Feria de Empleo: Hoy viernes 29 de agosto

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Con el propósito de dinamizar la economía de la Sabana Occidente, desde el 26 de agosto de 2025 se desarrolla una Feria de Empleo en el corredor férreo del RegioTram, en la que se están ofertando 334 vacantes en diferentes áreas.

Estas convocatorias se realizan de manera conjunta entre la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías municipales y el operador CFRO, garantizando la vinculación de mano de obra local al proyecto.

Los interesados en participar deben alistar su hoja de vida y presentarse en la feria para conocer las vacantes disponibles.

Lugar de la Feria de Empleo, en Bogotá-Región trabajo sí hay

Municipio de Madrid Viernes 29 de agosto 9:00 a. m. a 12:00 m. Sede La Herrera, calle 5 #4-74

Oferta de vacantes

1. Vacantes de obra

Oficiales de obra civil.

Ayudantes de obra.

Maquinistas / Operadores de maquinaria pesada.

Conductores de volqueta y mixer.

Topógrafos de campo.

Inspectores de seguridad y salud en obra

2. Vacantes administrativas

Auxiliar administrativo de obra.

Anuncian 334 vacantes disponibles en la* Auxiliar contable

Asistente de recursos humanos (apoyo en obra).

Coordinador logístico / almacén.

3. Vacantes profesionales

Abogado junior (apoyo contractual).

En la feria de empleo anterior realizada en la Gobernación de Cundinamarca, se ofertaron 400 vacantes y se recibieron 2.471 hojas de vida, lo que refleja el interés ciudadano por vincularse a este proyecto estratégico.

Con esta segunda convocatoria, se proyecta alcanzar cerca de 1.000 puestos de trabajo antes de finalizar 2025, priorizando a habitantes de la Sabana Occidente.