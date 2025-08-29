Control de tránsito en Bogotá dejó 12 detenidos y 24 motocicletas inmovilizadas

Foto: Policía de Bogotá

Las autoridades realizaron un operativo contra el mal parqueo, ocupación ilegal del espacio público y la verificación de documentos de vehículos en el barrio Ricaurte de la localidad de Los Mártires, que dejó 12 personas detenidas y la inmovilización de 24 motocicletas.

Las acciones de control se realizaron por parte de uniformados de la Policía de Tránsito de Bogotá. Durante el operativo, un grupo de motociclistas intentó impedir por la fuerza la inmovilización de una motocicleta que prestaba servicios de transporte informal, lo que generó una obstrucción al procedimiento policial.

Ante esta situación, fue necesario hacer uso proporcional de la fuerza para garantizar el desarrollo de la actividad. De igual forma, se impusieron 29 órdenes de comparendo.

Durante el proceso de identificación de las personas, se evidenció que siete de ellos registraban anotaciones judiciales por delitos como violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial, hurto, lesiones personales, estafa, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, falsedad marcaria y amenazas.

La Policía de Bogotá reitera que no permitirá la vulneración de la ley en Bogotá y continuará actuando de manera contundente, en articulación con las autoridades distritales, para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.