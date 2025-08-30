Autopista Sur ya se encuentra habilitada en ambos sentidos

Foto: Secretaría de Movilidad de Soacha

Se registró alta congestión vehicular y complicaciones para ingresar y salir de la capital por la autopista Sur, debido a obras de reparación de un tubería de gas en el sector de 3M y Espumados en el municipio de Soacha, por lo que hubo paso a un solo carril. El cierre de carriles se registró entre Ducales y 3M en la autopista Sur con calle Segunda.

Durante la tarde se terminó la reparación de este tubo de gas, lo que permitió habilitar los dos costados de la Autopista Sur.

La alta congestión se registra en ambos sentidos, tanto para ingresar a Soacha y Bogotá y salir de Bogotá hacia Soacha y tomar la vía Bogotá-Girardot.

Se recomendó a los conductores, que ingresaban a Bogotá por la autopista Sur, tomar vías alternas como la Vía Mondoñedo y la avenida calle 13.

Para salir de Bogotá, se recomiendó tomar la calle 13 al occidente y la Vía a la Mesa.

«La autopista Sur continúa restringida a un solo carril por sentido en el sector de Espumados como medida preventiva para facilitar las labores de reparación de la tubería de gas. Profesionales de Vanti, en conjunto con el Consorcio Vial de Soacha, la Empresa Ferrería Regional y la Oficina de Gestion de Riesgo adelantan las acciones necesarias para superar la emergencia en su totalidad», expresó el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico.

Así está la movilidad en la autopista Sur en Soacha-Bogotá, hoy viernes 29 de agosto de 2025

Se estima que los trabajos se reparación de la tubería de gas sobre la autopista Sur en el sector 3M o Espumados, en Soacha, culminen en la tarde de este viernes 28 de agosto.

Corte 7:35 a. m.

Se presenta siniestro vial en la localidad de Bosa en Bogotá, entre camión y automóvil en la autopista Sur con calle 65F sur. Se asigna unidad de Tránsito.

Corte 6:05 a. m.

El concesionario de la Vía Sumapaz – Bogotá-Girardor, reporta:

Se registran paso a un carril en ambos sentidos de la vía Girardot-Bogotá, en el kilómetro 115, sector El Altico (Soacha), debido a la reparación de un a tubería de gas presentada en horas de la mañana de este jueves 28 de agosto, por parte de la empresa de servicios públicos VANTI. Se esta implementando manejo de tráfico a cargo de la Secretaria de Movilidad de Soacha. Conduce con precaución y llega seguro a tu destino.

Corte 5:47 a. m.

A esta hora se presenta un alto flujo vehicular en la autopista Sur en el sector de 3M en el municipio de Soacha, lo que genera congestión en varios tramos del corredor vial. Continúa el cierre programado por Vanti, debido a trabajos de reparación en la tubería de gas.