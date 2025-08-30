Disfrute conciertos gratuitos del Festival Bogotá Concertante-Bach en BibloRed este 30 y 31 de agosto

Festival Bogotá Concertante Bach / Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá vivirá un encuentro único entre tradición, innovación y emoción con la participación de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed en el Festival Bogotá Concertante Bach. Tres escenarios de las Bibliotecas Públicas de la ciudad abrirán sus puertas para recibir al público capitalino con conciertos gratuitos que conectan el legado de Johann Sebastian Bach con la fuerza creativa de artistas contemporáneos.

Cada presentación permitirá al público acercarse a repertorios únicos y a reconocidos intérpretes de la escena musical colombiana. Según Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, “nuestras bibliotecas son espacios vivos que van más allá de los libros. Con estos conciertos queremos que la ciudadanía disfrute de la nueva franja musical que ofrece BibloRed como una forma de encuentro y aprendizaje colectivo. Participar en el Festival Bogotá Concertante Bach nos permite acercar a más personas la riqueza del patrimonio musical universal y, al mismo tiempo, fortalecer el papel de las bibliotecas como escenarios culturales abiertos, diversos y gratuitos”.

Como parte de la nueva apuesta por convertir los espacios de lectura en núcleos del tejido cultural de la ciudad, el Festival ofrecerá tres funciones de acceso gratuito en bibliotecas públicas de BibloRed:

Sábado 30 de agosto – Bach y Piazzolla: la arquitectura del barroco y la pasión del tangoCuarteto Monolov Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal11:00 a. m.

Sábado 30 de agosto – Bach contemporáneo y ColombiaEnsamble CGBiblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba2:00 p. m.

Domingo 31 de agosto – Más allá de Johann Sebastian Bach: una dinastía musical reveladaBiblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal, 2:00 p. m.

Con esta programación, BibloRed reafirma su compromiso de abrir las puertas de la música y el conocimiento a toda la ciudadanía, llevando a las bibliotecas experiencias culturales que trascienden las páginas de los libros para convertirse en escenarios de encuentro y disfrute colectivo. De esta forma, el Festival Bogotá Concertante Bach, organizado por la FOSBO – Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y la Nueva Filarmonía, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invita a descubrir la fuerza del barroco y su diálogo con la música contemporánea.