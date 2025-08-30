Curso gratis de conducción para mujeres motociclistas este sábado 30 de agosto

Foto: Secretaría de Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito de Bogotá invitan a las mujeres motociclistas a participar de manera gratuita en el curso teórico práctico de conducción, que se adelantará este sábado 30 de agosto 2025.

Las mujeres interesadas en participar se pueden inscribir ingresando o haciendo clic aquí. Los cupos son limitados.

Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, avenida Villavicencio con carrera 38.

Temática del curso gratis de conducción para mujeres motociclistas en Bogotá

Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.

Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.

Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.

Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.

El propósito esreforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad para cuidar la vida en las vías.