Conozca más sobre la plataforma Academia Atenea y su oferta de cursos gratuitos

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), pone al servicio de las y los jóvenes a Academia Atenea, una plataforma digital gratuita que integra inteligencia artificial, pruebas diagnósticas, rutas personalizadas y contenidos de calidad para preparar a los ciudadanos.

Ingresa aquí para conocer toda la oferta de cursos gratuitos que ofrece Academia Atenea

¿Qué es Academia Atenea?

Academia Atenea es una plataforma de aprendizaje gratuita y digital, creada por la Agencia Atenea en alianza con ETB, para que cualquier persona en Bogotá pueda desarrollar habilidades, descubrir su vocación y construir un futuro con propósito.

¿Qué ofrece?

Aquí encontrarás cursos prácticos y totalmente gratuitos en áreas clave:

Tecnología y habilidades digitales.

Inglés para todos los niveles.

Nivelación en matemáticas y ciencias.

Habilidades sociales y emocionales.

Además, si no sabes por dónde empezar, tendrás un mentor virtual que te guiará hacia las rutas de aprendizaje más adecuadas para ti.

A continuación te compartimos un post de Atenea con detalles de #AcademiaAtenea:

¿Qué la hace diferente?

Aquí tú decides qué aprender, a tu ritmo y desde cualquier lugar. No hay moldes, hay caminos personalizados. No hay juicios, hay acompañamiento. Y no hay límites, solo posibilidades.

¿Cuál es su propósito?

El propósito es que más personas descubran su potencial, que la educación en Bogotá sea más accesible, flexible y significativa, y que cada historia tenga la oportunidad de transformarse.