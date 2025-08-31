    • Bogotá

    Conozca más sobre la plataforma Academia Atenea y su oferta de cursos gratuitos

    La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), pone al servicio de las y los jóvenes a Academia Atenea, una plataforma digital gratuita que integra inteligencia artificial, pruebas diagnósticas, rutas personalizadas y contenidos de calidad para preparar a los ciudadanos.

    ¿Qué es Academia Atenea?

    Academia Atenea es una plataforma de aprendizaje gratuita y digital, creada por la Agencia Atenea en alianza con ETB, para que cualquier persona en Bogotá pueda desarrollar habilidades, descubrir su vocación y construir un futuro con propósito.

    ¿Qué ofrece?

    Aquí encontrarás cursos prácticos y totalmente gratuitos en áreas clave:

    • Tecnología y habilidades digitales.
    • Inglés para todos los niveles.
    • Nivelación en matemáticas y ciencias.
    • Habilidades sociales y emocionales.

    Además, si no sabes por dónde empezar, tendrás un mentor virtual que te guiará hacia las rutas de aprendizaje más adecuadas para ti.

    ¿Qué la hace diferente?

    Aquí tú decides qué aprender, a tu ritmo y desde cualquier lugar. No hay moldes, hay caminos personalizados. No hay juicios, hay acompañamiento. Y no hay límites, solo posibilidades.

    ¿Cuál es su propósito?

    El propósito es que más personas descubran su potencial, que la educación en Bogotá sea más accesible, flexible y significativa, y que cada historia tenga la oportunidad de transformarse.

