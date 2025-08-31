Cortes de luz este lunes 1 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 1 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio Marly. De la calle 44 a la calle 47, entre carrera 8 y carrera 15 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio Pardo Rubio. De la carrera 5 a la carrera 8, entre calle 44 y calle 46 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Sucre. De la carrera 12 a la carrera 14, entre calle 43 y calle 46 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Localidad de Engativá

Barrio Luis Carlos Galán. De la calle 92 a calle 98 entre carrera 90 a carrera 93 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Villa Gladys. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 112 a carrera 114 – Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Barrio Jardín Botánico. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 54 a calle 56 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Centro Fontibón. De la carrera 99 a la carrera 101 entre calle 20 a calle 22 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Comuneros. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 3 a calle 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la calle 39 sur a la calle 42 sur entre carrera 15 este a carrera 17 este – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Las Nieves. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 21 a calle 24 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Sagrado Corazón. De la calle 35 a calle 37 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio Samper. De la calle 27 a calle 34 entre carrera 6 a carrera 14 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio San Martín. De la calle 29 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio Veracruz. De la calle 15 a calle 18 entre carrera 5 a carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Los Laches. De la carrera 10 a carrera 13 entre calle 2 a calle 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio San Bernardino. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 0 a calle 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Club de los Lagartos. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 98 a calle 100 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Acevedo Tejada. De la carrera 31 a la carrera 33 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Estrella. De la calle 26 a la calle 29 entre carrera 18 a carrera 26 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio La Magdalena. De la carrera 13 a la carrera 19 entre calle 37 a calle 41 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a la calle 40 entre carrera 18 a carrera 29 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio Santa Teresita. De la calle 41 a la calle 45 entre carrera 13 a carrera 19 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 32 a la calle 35 entre carrera 18 a carrera 24 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.