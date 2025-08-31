¿Se perdió su mascota? Así puede reportarla en ‘Perros y gatos buscan su hogar’

Foto: Portal Perros y gatos buscan su hogar del IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó el nuevo portal ‘Perros y gatos buscan su hogar’, un espacio gratuito diseañado para ayudar a la ciudadanía en la búsqueda y facilitar el reencuentro con sus animales de compañía.

Ingresa al portal en https://www.animalesbog.gov.co/wpyba/animalesperdidos/ y conoce este nuevo medio que está a disposición de toda la ciudadanía.

“El compromiso de la administración del alcalde Galán con la protección y el bienestar animal no para. Estamos anunciando un proyecto muy lindo. Se llama ‘Perros y gatos buscan su hogar’. Es un repositorio de información sobre: fotografía, información del animal, información del contacto, para que cuando una persona siente que se ha extraviado su animal de compañía, en especial perros y gatos, inmediatamente nos reporte al instituto sobre esta pérdida”, señaló Antonio Hernández Llamas, director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

¿Cómo publicar un aviso en ‘Perros y gatos buscan su hogar’:

Las personas interesadas en publicar un aviso en este portal pueden hacerlo enviando la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o al canal de WhatsApp del IDPYBA en la línea 305 894 8873 con los siguientes datos:

Una fotografía en buena resolución del perro o gato.

Datos del animal: nombre, raza, edad y una breve descripción (por ejemplo: tamaño; si tiene alguna condición física especial; si requiere medicamentos o cuidados específicos).

Detalles de la pérdida: cómo ocurrió el extravío, lugar y fecha. También se puede indicar el sitio donde fue visto por última vez (ejemplo: “en el parque X,”).

Datos de contacto: número de celular, WhatsApp y/o correo electrónico.

“Si otra persona encuentra un animal, inmediatamente tendrá esta alternativa. Obviamente, buscar dentro de la página y darse cuenta efectivamente por la foto, por los datos, si es el animal que ha encontrado y entrar en contacto directamente con el tenedor o la tenedora que lo están buscando. Pensemos que para trabajar en contra de la vulnerabilidad, entre más información tengamos, más protección podemos dar a los animales”, agregó Antonio Hernández Llamas, director general del IDPYBA.

Este es un servicio gratuito de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la ciudadanía, que pretende acompañar a las familias en la búsqueda de sus animales de compañía. Cabe recordar que la información recibida será previamente autorizada para los fines específicos de divulgación, localización y eventual reencuentro con animales perdidos.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recuerda la importancia de prevenir la pérdida de los animales de compañía, manteniéndolos siempre bajo supervisión, que usen collar con placa de identificación con los datos del tenedor responsable. Asimismo, recomienda, en lo posible, complementar con la implantación de un microchip en perros y gatos.

¿Los has visto?

Mathias, Tonic, Caramelo, Mati, Haru, Max, son algunos de los animales que se encuentran extraviados en Bogotá, sus fotografías al igual que los datos de contacto de sus familias se encuentran en ‘Perros y gatos buscan su hogar’:

Foto: Portal Perros y gatos buscan su hogar.

Aviso legal:

En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 se entiende que el titular de la información, fotografía y datos de contacto ha otorgado su consentimiento previo, expreso e informado para su publicación en la página ‘Perros y gatos buscan su hogar’. Por lo tanto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) no es responsable de la información que sea suministrada por la ciudadanía, no realizará gestiones de contacto con los titulares de dichos datos, ni verificará su veracidad o procedencia, limitándose exclusivamente a publicar las historias en el espacio ‘Perros y gatos buscan su hogar’.