Puente Metálico 1, estructura que une el patio taller con el viaducto del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá

En el patio taller, considerado el corazón de este megaproyecto, una imponente estructura se erige como símbolo de ingeniería y capacidad nacional: el Puente Metálico 1, encargado de unir el patio taller con el viaducto de la Línea 1 del Metro. ¡Conoce más!

Esta obra fue liderada y supervisada de manera constante, garantizando que cada etapa cumpliera con los más altos estándares internacionales.

Ingeniería de precisión para construcción del Puente Metálico 1

El Puente Metálico 1 cuenta con 120 metros de longitud, ensamblados a partir de tres tramos prefabricados: dos de 45 metros y uno de 30 metros. Su construcción requirió más de 650 toneladas de acero estructural, 1.800 metros cúbicos de concreto y 400 toneladas de acero de refuerzo.

Para su fabricación se trabajó con un equipo de más de 120 personas en planta y más de 100 en obra. El proceso se llevó a cabo en una planta de producción de última generación en Colombia, donde se alcanzaron altos niveles de precisión, indispensables para un puente curvo, con peralte y contraflecha.

La metodología de prefabricación permitió que, en campo, el trabajo fuera mínimo: solo se requirió atornillar las piezas y realizar dos soldaduras por cajón, reduciendo así los tiempos y optimizando la instalación mediante grúas de gran capacidad, de las más grandes disponibles en el país.

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

El Puente Metálico 1 no solo es una conexión física entre dos puntos estratégicos de la Línea 1 del Metro de Bogotá; es también un ejemplo de lo que la industria nacional puede lograr cuando cuenta con un liderazgo técnico constante y un trabajo en equipo sólido entre el personal chino de Metro Línea 1 y los profesionales locales.

Este puente se suma a las piezas clave que permitirán que la Línea 1 del Metro de Bogotá se convierta en una realidad, llevando consigo no solo avances en movilidad, sino también un mensaje de orgullo y confianza en el talento y la ingeniería colombiana, con el respaldo de un equipo internacional altamente.