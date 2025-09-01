Así rige el pico y placa para el servicio de transporte especial en septiembre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor) del 1 al 30 de septiembre en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La medida para vehículos de servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante septiembre de 2025

Semana del 1 al 7 de septiembre

Lunes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Martes 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Miércoles 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Sábado 6 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 8 al 14 de septiembre

Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Viernes 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Sábado 13 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Domingo 14 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 15 al 21 de septiembre

Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Sábado 20 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 22 al 28 de septiembre

Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Domingo 28 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

29 y 30 de septiembre

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0