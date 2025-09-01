Estos son los ecopuntos UAESP en Bogotá para la recolección de escombros del 1 al 7 septiembre
Foto: UAESP.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga escombros, muebles o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Suba y más localidades, del 1 al 7 de septiembre de 2025.
A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.
Ten en cuenta que la UAESP dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.