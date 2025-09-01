Atribuyen a disidencias de las Farc ataque con drones a la Policía en El Bordo, Cauca; tres uniformados resultaron heridos

–El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó tres uniformados heridos como consecuencia del ataque con drones contra la estación de Policía de El Bordo, cabecera del municipio de Patía. El mandatario atribuyó la acción terrorista al bloque occidental de las disidencias de las Farc. Advirtió que «en menos de dos meses, esta Estación de Policía ha sufrido dos ataques: primero con carro bomba y hoy con drones, que dejaron tres uniformados heridos ya bajo atención médica».

El gobernador rechazó «con firmeza estos hechos» e hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la inteligencia y el monitoreo, asegurar presencia operativa sostenida, robustecer los sistemas antidrones y el patrullaje focalizado.

«Las familias caucanas merecen vivir en paz. Nuestro compromiso es trabajar para que el futuro se escriba con seguridad, dignidad y oportunidades, no con miedo», precisó Guzmán en su cuenta en X.

El ataque contra la Policía de El Bordo se registró en la tarde de este domingo y supuestamente se trató de una retaliación de las disidencias de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc por las operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la región del Micay y en gran parte del Cauca, contra esta y otras bandas criminales que se lucran del negocio del narcotráfico.